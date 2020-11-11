Пензенцам разрешили отпускать детей в магазины без сопровождения

Правительство Пензенской области прокомментировало пункт 3.5 обновленного постановления губернатора Пензенской области о режиме повышенной готовности, который запрещает несовершеннолетним жителям региона находиться в магазинах и ТЦ без сопровождения родителей. Как стало известно ФАН, данная мера не является строгим требованием, ввиду невозможности ее стопроцентной реализации.

Напомним, что в тексте документа «О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27» от 10 ноября 2020 года говорится о строгом запрете для несовершеннолетних посещать места массового скопления людей без взрослых.

«Запретить нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей», — указано в пункте 3.5 постановления губернатора.

Жители Пензы и области такое нововведение посчитали необоснованным и даже бессмысленным. По их мнению, подобные ограничения не только не помогут приостановить распространение вируса, но и поспособствуют увеличению числа ежедневно заболевающих граждан.

«17-летним нельзя в магазин сходить без сопровождения. Господа чиновники, вы сами то поняли, что приняли? То есть если раньше можно было послать ребенка в магазин одного, то теперь нужно всей семьей идти. Это же наоборот увеличит число людей в магазине или ТЦ», — прокомментировала новость жительница Пензы.

«Поясните, пожалуйста, ребенка (12 лет) в магазин за хлебом можно послать?» — задала вопрос на официальной странице Правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» пензячка.