Армянский и азербайджанский эксперты рассказали ФАН о войне в Карабахе

О том, что готовится соглашение и военный конфликт в Нагорном Карабахе близится к концу говорили давно. На уровне слухов или со ссылками на источники. В ночь на 10 ноября это произошло — главы России, Армении и Азербайджана подписали документ, в котором описываются условия прекращения боевых действий.

Условия, мягко говоря, не в пользу Армении, что спровоцировало недовольство армянского населения. В Ереване протестующие даже прорвались в здание правительства в поисках премьер-министра. К счастью (а для кого-то к сожалению) Никола Пашиняна не нашли. Позже он обратится к народу, но это еще больше накалит атмосферу.

Гнев армян понять можно — страны договорились о перемирии на фоне потерянной армянами Шуши — ключевого и знакового города.

И вот в Нагорном Карабахе началось развертывание частей российских миротворцев. Это, пожалуй, главный пункт соглашений.

Итог всех этих событий ФАН подводит с армянским и азербайджанским экспертами.

Армянская точка зрения

Виген Акопян, политтехнолог

— Как оцениваете текст соглашения? Есть ли в них что-то позитивное для армян?

— Текст документа явно несбалансированный и составленный в пользу Азербайджана. В Армении, по мнению экспертов и большей части общества, он считается фактически безоговорочной капитуляцией. От этого и страсти, которые разгорелись минувшей ночью, и которые, по всей видимости, будут продолжаться в последующие дни.

Единственным плюсом является то, что все-таки удалось заключить действующее перемирие. Но это перемирие основано на фактической капитуляции.

— Как быть армянским беженцам? Возвращаться? Как считаете, это безопасно, и смогут ли армяне и азербайджанцы ужиться вместе?

— Думаю, что должны быть очень сильные гарантии безопасности, чтобы люди вернулись. Не исключено, что в армянской части Карабаха будут те, кто захочет остаться в своих домах. Особенно это касается людей старшего поколения. Но есть опасность, что большая часть покинувших свои дома в Карабахе, не вернутся, а будут постоянно искать запасные аэродромы. Все понимают, что в реальности азербайджанская сторона попробует сделать все возможное, чтобы переместить в зону Карабаха и на территории, прилегающие к этой зоне, своих земляков. В Баку попробуют изменить демографическую ситуацию с прицелом на то, что если когда-нибудь возникнет вопрос референдума о статусе НКР, у Азербайджана не возникнет проблем.

— Как вы оцениваете роль Турции в этой войне?

— Турция сегодня не просто государство, которое поддерживает Азербайджан, но полноценный участник конфликта. В этой войне турки были политико-военным союзником. Азербайджан называет Турцию своим старшим братом, без которого не было бы никаких успехов — ни в экономике, ни тем более в войне с Арменией. Турция все время пыталась получить статус посредника. И я думаю, что Турции удалось, как минимум неформально, протиснуться в этот процесс, и без участия Анкары фактически не решался ни один вопрос в этом 44-дневном военном конфликте.

— Кто займется восстановлением разрушенных домов, объектов инфраструктуры?

— На территориях, которые фактически перешли под управление Баку, все будет восстановлено в показушном формате. Потому что для Азербайджана принципиально показать, как счастливо живет население районов, которые перешли к нему. Ну а что касается разрушений на армянских территориях, тут сложность состоит в психологическом аспекте. Насколько население адаптируется к новым реалиям. Ведь нет гарантий безопасности. И в этом случае, насколько будет актуально строительство новых домов или ремонт старых — покажет время.

— Ваш прогноз?

— В Армении начнутся достаточно острые внутриполитические процессы. Во главу угла встанет вопрос по поводу отстранения Пашиняна от власти, потому что в Армении его считают человеком, проигравшим войну и подписавшим капитуляцию. Этот факт является хорошим предлогом для оппозиции. Если Пашиняна отстранят от власти, я не исключаю, что могут начаться процессы по денонсации этого договора.

Азербайджанская точка зрения

Ниджат Гаджиев, политолог

— Как оцениваете текст соглашения? Какие в нем есть минусы для Азербайджана?

— К тексту документа можно относится по-разному. Азербайджанскую сторону может не удовлетворять российско-турецкие миротворцы, так как азербайджанская армия была 3-4 км от Ханкенди (Степанакерта) и штурмовала Ходжавенд (Мартуни). Поэтому какая-то часть азербайджанцев осталась недовольной. С другой стороны, мы практически без боя получили 3 района в сложно доступных местах, а также получили коридор под гарантии безопасности через Мегри в Нахичевань.

Также мы смогли добиться снятия вопроса об определении статуса Карабаха через право самоопределения, что очень важно для Азербайджана.

— Как быть армянским беженцам? Возвращаться? Как считаете, это безопасно, и смогут ли армяне и азербайджанцы ужиться вместе?

— Гарантия их безопасности будет по этим соглашениям обеспечиваться российскими миротворцами. Хотя президент Азербайджана много раз официально заявлял о том, что мы готовы предоставить гарантии безопасности. Так или иначе, сейчас это сфера ответственности миротворцев. Не думаю, что для армян в таких условиях будут какие-то опасности. Что же касается совместной жизни, если и не сразу, то постепенно с углублением взаимного доверия, народы постепенно смогут научиться жить вместе.

— Как вы оцениваете роль Турции в этой войне?

— Отношения Азербайджана и Турции всем известны. Она поддержала нас с первого дня конфликта вплоть до подписания соглашений. Причем нужно сказать, что в достижении этих соглашений была роль Турции. За сутки до подписания соглашений состоялся телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Лидеры обсудили урегулирование конфликта, после чего мы увидели визит глав МИД и Минобороны Турции в Баку, а затем турецкий министр иностранных дел заявил о том, что для дипломатического урегулирования сделан большой шаг. И уже ночью того же дня было подписано соглашение. Поэтому думаю, что Турция со своей стороны тоже приложила усилия для подписания этого документа.

— Прокомментируйте, пожалуйста, сбитый российский вертолет. Как вы считаете, этот инцидент охладит отношения между Баку и Москвой?

— Сразу после этой новости МИД Азербайджана сделал заявление, в котором принес извинения, а также заявил о готовности взять на себя расходы по компенсации. Отдельно по этому вопросу также состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и России. Глава Азербайджана заверил, что будет проведено расследование и виновник понесет наказание. Отношения Баку и Москвы многогранны, поэтому не думаю, что этот инцидент приведет к их охлаждению.

— Ваш прогноз?

— Сейчас многое зависит от армянской стороны. Смогут ли они смириться с этими соглашениями, и насколько трезво армяне смогут переосмыслить случившееся. Однако власть Пашиняна обречена, а от того будет ли новая власть пророссийской или же антироссийской — зависит многое. Однозначно можно сказать, что новая власть придет на волне реваншистских настроений. Это не будет способствовать укреплению достигнутых соглашений и стабильности. Должно пройти время, чтобы все остыли.