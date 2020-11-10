Республиканская партия в полном составе вступилась за Трампа

Республиканская партия, в том числе лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл поддержали действующего президента США Дональда Трампа в борьбе за оспаривание результатов выборов, которые состоялись 3 ноября. Несмотря на результаты голосования МакКоннелл отказался признавать демократа Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.

Американская газета The Hill приводит слова республиканца, где он отмечает, что пересчет голосов должен состояться в одном или двух штатах. При этом у Байдена могут возникнуть юридические проблемы сразу в пяти штатах. МакКоннелл утверждает, что Дональд Трамп имеет все основания для расследования утверждений о возможных нарушениях и фальсификациях.

Открывая заседание сената в понедельник, МакКоннелл заявил, что у республиканцев есть система для рассмотрения сложившихся опасений.

«Президент Трамп на 100% вправе рассматривать утверждения о нарушениях и взвешивать свои правовые варианты», — отметил лидер Республиканской партии.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в свою очередь возразил утверждению МакКоннелла.

«Отказ республиканцев признать результаты выборов чрезвычайно опасен и очень ядовит для нашей демократии. Джо Байден победил на выборах честно», — уверен Шумер.

Такие заявления американских политических лидеров наводят на мысль, что передача власти не будет осуществляться плавным и мирным путем. Даже если президентом Соединенных Штатов в конечном итоге изберут Байдена, Трамп и его команда будут бороться до последнего, каждый раз находя новые противоречивые и спорные лазейки в голосовании. Британское интернет-издание The Independent отмечает, в случае проигрыша Трамп неохотно покинет Белый дом, ссылаясь на информацию его приближенных. Обсуждается возможность проведения большого количества митингов в стиле предвыборной кампании, поскольку президент будет пытаться поддерживать огонь в глазах своих преданных сторонников, несмотря на поражение.

Республиканцы отмечают, что не решаются подтолкнуть Дональда к уступке конкуренту Байдену, потому что это разозлит сторонников президента.

Чувство неуверенности в голосовании подкрепляется еще и тем, что Администрация общих служб США воздерживается от формального начала перехода, не позволив команде Байдена получить доступ к федеральным агентствам. В понедельник один из представителей агентства заявил, что победитель выборов еще не определен, так как Трамп отказался признавать итоги, а голосование в некоторых штатах, вероятно, будет пересчитано.

Анонимный источник в комментарии британскому изданию также заявил, что судебный иск со стороны штаба Трампа «безусловно возможен», хотя «рассматриваются и другие варианты».

По словам официальных лиц, представители Белого дома и политические назначенцы Трампа проинформировали штатных государственных служащих, что они не должны начинать действовать по плану перехода, пока Управление служб общего назначения не одобрит его.

The Independent пишет о готовности определенных федеральных лиц правительства к приходу Байдена на пост лидера страны. Стоит отметить, что Секретная служба США и Федеральное управление гражданской авиации продлили ограничение на полеты над домом Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр до дня инаугурации. Служба безопасности Байдена была усилена агентами из Управления охраны президента.

Несмотря на публичную позицию Трампа, определенное его окружение приходит к осознанности невозможности отмены выборов. Некоторые чиновники даже пытались убедить действующего президента, чтобы тот направил свои усилия на другие вещи.

Суды в Мичигане и Джорджии уже отклонили иски штаба Дональда Трампа касательно подсчета голосов на президентских выборах. Удастся ли действующему президенту и Республиканской партии оспорить выборы, пока не ясно, но одно можно сказать точно — затянувшаяся резолюция о выборах только добавила подозрительности избирательной системе США.

Ранее Генеральный прокурор США Уильям Барр разрешил федеральным прокурорам проводить расследование о возможных нарушениях в голосовании на президентских выборах. Для проведения расследования и разрешения избирательных споров, включая пересчет голосов, у США есть время до 8 декабря. 14 декабря коллегия выборщиков, состоящая из 538 человек, делегируемых штатами в соответствии с тем, кандидат какой из партий одержал в них победу, определит нового президента Соединенных Штатов Америки.