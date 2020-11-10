Военный рассказал, почему миротворцы не помогут Донбассу, как НКР

Санкт-Петербург, 10 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру» генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ Георгий Шпак рассказал, чем отличаются конфликты в Нагорном Карабахе и в Донбассе. Он объяснил, почему миротворцы не нужны на юго-востоке Украины.

«На Украине абсолютно другая ситуация — две области решили быть самостоятельными. Естественно, Украине надо было учитывать мнение своего народа и не доводить до боевых столкновений», — заявил Георгий Шпак.

Генерал-полковник также объяснил реакцию народа Донбасса на политику Правительства Украины.