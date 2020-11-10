Турецкий геолог спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле

Анкара, 10 ноября. Инженер-геолог Халук Селим не исключает мощного землетрясения в Стамбуле до конца 2020 года.

По данным издания Iha, в ночь на вторник в Измире произошли очередные подземные толчки — магнитуда составила 4,2 балла. Специалист заявил, что это стало следствием активности северного разлома между Анатолийской и Евразийской тектоническими плитами.

Во время интервью Халук Селим сделал прогноз на дельнейшее развитие событий в регионе.

«Если линия разлома, протяженностью около 100 километров, накопила напряжение в 5 метров, то в Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,4 балла», — считает инженер-геолог.

Специалист не исключил, что такие мощные подземные толчки приведут к разрушению 40% анатолийской и 60% европейской стороны. Это в свою очередь закончится жертвами среди населения и гостей страны, количество которых может достигнуть нескольких тысяч.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиян просят отказаться от отдыха в Турции из-за серии землетрясений. В Измире после катастрофы 30 октября оказались разрушены десятки домов, под завалами которых погибли 105 человек.