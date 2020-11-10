Генерал-полковник рассказал раскрыл детали работы миротворцев в Карабахе

Санкт-Петербург, 10 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру» генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ Георгий Шпак рассказал, как протекает работа миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Напомним, президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил, что миротворцы встанут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией.

«В ульяновской бригаде опытные ребята, порядочные, боевые. Скорее всего, их штаб расположится в Степанакерте. Будут выставлены посты на всех основных дорогах, на местах соприкосновения сторон. Начнут разводить войска на определенное расстояние, чтобы они не могли видеть и стрелять в друг друга», — сообщил Георгий Шпак.

По словам генерала-полковника, в бригаде находятся только профессионалы.

«Они сделают все, чтобы два братских народа не стреляли друг в друга», — заявил экс-командующий ВДВ.

Георгий Шпак также рассказал об особом уровне подготовки миротворческих войск.

«Югославский конфликт научил нас, как надо готовить миротворческие операции и как их проводить. Мы с блеском занимались этой деятельностью. По международному мнению, русские десантники и миротворцы были лучшими в мире. С учетом того, что большинство офицеров до сих пор служит в бригаде, которая проходила Югославию, можно сказать, что миротворческие силы обладают опытом высоко подготовленных солдат. Поэтому они сделают все, чтобы остановить этот конфликт», — объяснил генерал-полковник.

Георгий Шпак также отметил, что в состав миротворческих войск не допускаются солдаты, служащие по призыву.

