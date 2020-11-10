Экс-командующий ВДВ объяснил, почему был подписан договор о мире в Карабахе

Санкт-Петербург, 10 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру» генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ Георгий Шпак прокомментировал соглашение о мире в Карабахе.

Напомним, минувшей ночью Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали договор о прекращении кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. Подписи под документом поставили глава Правительства Армении Никол Пашинян, азербайджанский президент Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин. Согласно документу, армянская сторона возвращает Азербайджану контроль над несколькими территориями в районе конфликта, в Нагорный Карабах возвращаются беженцы (это должно происходить под контролем ООН), а на линии соприкосновения будут дислоцированы российские миротворческие войска.

«Я проанализировал обстановку и пришел к правильному выводу о мирном соглашении. Действительно, ситуация говорит о том, что, возможно, эти события (военные действия. — Прим. ФАН) могли бы перейти в необратимый процесс серьезного кровопролития», — заявил Георгий Шпак.

По словам экс-командующего ВДВ, стороны приняли верное решение, когда подписали соглашение.