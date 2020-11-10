Экс-командующий ВДВ объяснил, почему был подписан договор о мире в Карабахе

Санкт-Петербург, 10 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру» генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ Георгий Шпак прокомментировал соглашение о мире в Карабахе.
Напомним, минувшей ночью Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали договор о прекращении кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. Подписи под документом поставили глава Правительства Армении Никол Пашинян, азербайджанский президент Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин. Согласно документу, армянская сторона возвращает Азербайджану контроль над несколькими территориями в районе конфликта, в Нагорный Карабах возвращаются беженцы (это должно происходить под контролем ООН), а на линии соприкосновения будут дислоцированы российские миротворческие войска.
«Я проанализировал обстановку и пришел к правильному выводу о мирном соглашении. Действительно, ситуация говорит о том, что, возможно, эти события (военные действия. — Прим. ФАН) могли бы перейти в необратимый процесс серьезного кровопролития», — заявил Георгий Шпак.
По словам экс-командующего ВДВ, стороны приняли верное решение, когда подписали соглашение.
«Они сработали очень четко и сделали все, чтобы действительно приостановить этот конфликт. По существу, смотрите: два братских народа, соседи — одни привычки, южный темперамент, сотни и тысячи людей в смешанных браках, тысячи армян живут в Азербайджане, десятки тысяч азербайджанцев в Армении. Начнется же резня, вот к чему может привести этот конфликт», — объяснил генерал-полковник запаса.