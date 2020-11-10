Боевые действия в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) остановлены. Сегодня лидеры России, Азербайджана и Армении заявили о прекращении огня в зоне конфликта. И пока одни расценивают это как бесспорную победу, а другие сокрушаются предательству своего лидера и говорят о поражении, главным остается вопрос: что будет с населением НКР? Пока в Нагорном Карабахе шла война, многие люди покинули эту территорию, перебравшись в Армению. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты заявили, что жители Нагорного Карабаха будут вынуждены получить гражданство Азербайджана, если захотят вернуться на территории, подконтрольные Баку.

Кому победа, а кому поражение?

Граждане Армении данное заявление расценили как поражение в многолетнем конфликте. До 15 ноября 2020 года Армения возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а потом и Лачинский. И хотя сам Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, останется под контролем российских миротворцев, ясно одно — прежней жизни уже не будет. По словам главного редактора ИА «Реалист» Саркиса Цатуряна, именно поэтому данное заявление вызвало такую бурную негативную реакцию армян.

«В Армении люди считают решение Пашиняна предательством. Ни один армянин никогда не признает это решение. Это соглашение не может принести мир в регион. Оно принято под дулом бакинско-турецкого пистолета, приставленного к виску не только армянского народа, но и русского», — заявил он.

Цатурян считает, что армянские политики так и не научились отваге и смелости, а само событие отдает флером Мюнхенского соглашения, которое в итоге обернулось Второй мировой войной. Если прекращение боевых действий посредством этого заявления армяне считают предательством, то азербайджанцы ликуют. Они это расценивают как однозначную победу. В Санкт-Петербурге опьяненные этой вестью молодые люди с криками «Карабах!» даже перекрыли Невский проспект. Политолог и эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов объяснил позицию Баку и радость азербайджанского народа.

«Азербайджан воспринимает заявление как полную победу в этой войне. Во-первых, это сохранение территориальной целостности страны. Надеемся, что будут возвращены оккупированные земли. Также мы станем свидетелями мирных переговоров с обоюдным признанием территориальной целостности друг друга. Это перспектива долгосрочного мира», — рассказал Мамедов.

По словам политолога, Азербайджан готов наладить мир и восстановить инфраструктуру Нагорного Карабаха, чтобы туда могла вернуться нормальная жизнь. Однако он отметил, что ни о каком специальном статусе республики речи не идет: это будут обычные четыре района Азербайджанской Республики.

Только российские миротворцы?

Наряду с выводом армянских вооруженных сил с территории Нагорного Карабаха в заявлении упомянуто размещение российского миротворческого контингента. Вдоль линии соприкосновения будут находиться 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Генерал полковник-запаса, экс-командующий ВДВ Георгий Шпак рассказал, что обычно миротворцы выставляют посты на всех основных дорогах и разводят войска противников, чтобы избежать провокаций и стрельбы.

«Различные конфликты научили нас готовить миротворцев. Русские миротворцы — лучшие в мире, сегодня мы обладаем огромным опытом, чтобы все это остановить. К великому сожалению, югославский и другие конфликты показали, что миротворцы тоже несут потери. Но меры будут приняты. Ульяновская бригада хорошо подготовлена, она справится. Считаю нецелесообразным привлекать сюда подразделения других стран. Русские понимают и армян, и граждан Азербайджана, а те доверят нам», — заявил Шпак.

Хотя в заявлении лидеров государств нет ни слова о турецких военных, эксперты не исключают их появления составе миротворческого центра по контролю за прекращением огня. Лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает, что турки обязательно захотят занять там свою позицию, но в данной ситуации Армения никогда на это не согласится. По мнению спикера, кроме российских миротворцев, в зоне конфликта никого не должно быть.

Однако Фархад Мамедов убежден, что, если Армении не нравятся турецкие войска, это проблема армян.

«Это территория Азербайджанской Республики. И если Азербайджан согласился на присутствие миротворцев в российском и турецком составе, то это наша территория: кого хотим того и приглашаем», — заключил он.

Смогут ли армяне вернуться в Нагорный Карабах?

Города и поселения Нагорного Карабаха после начала боевых действий значительно опустели. Часть жителей перебралась в Армению. Поскольку Нагорный Карабах является непризнанной республикой, то многие его жители для более свободного перемещения по миру стали гражданами Армении. Фархад Мамедов объяснил, что из-за этого они оказались сейчас загнанными в угол.

«По международным правилам, они не считаются беженцами. Они перебрались в Армению и сейчас находятся на территории своего государства. К вынужденным переселенцам они тоже не относятся. Поскольку переселенцем является человек, который вынужден переехать из одного региона своей страны в другой регион своей страны. То есть если они хотят вернуться туда, где жили, то должны получить гражданство Азербайджана», — сказал политолог.

При этом он напомнил, что между Баку и Ереваном нет дипломатических отношений, поэтому присутствие граждан Армении в Азербайджане должно быть регламентировано.

«Изначально переговорный процесс не подразумевал выселения армян оттуда, мы хотели просто вернуть туда азербайджанцев», — рассказал Мамедов.

Доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов тоже подтвердил, что армянам для возвращения в Нагорный Карабах придется принять азербайджанское гражданство. Ниязов отметил, что для них в этом есть свои плюсы: социальное обеспечение и безопасность жителей полностью лягут на плечи Азербайджана, который готов к таким тратам. Он также добавил, что возвращение жителей — явление двустороннее: туда вернется не только армянское население, но азербайджанское. А задача миротворцев — урегулирование мирной жизни.