Это кажется невозможным: буквально вчера вы общались с родственником, а сегодня он не отвечает на звонки и не открывает дверь. Или еще страшнее — ребенок ушел в школу или на прогулку с друзьями и не вернулся домой. В этих ситуациях сложно действовать осознанно и взвешенно. Но бросаться на поиски и бить во все колокола необходимо. Каждая минута промедления может стоить близкому человеку жизни.

Но что в действительности нужно делать? Как найти пропавшего человека? Куда бежать, куда звонить?

О том, почему пропадают люди, как их разыскивают в России и что нужно делать в первую очередь, журналист ФАН расспросил адвоката Романа Гончарова.

Сколько людей пропадает в России

Статистика пропавших россиян в нашей стране обновляется каждый день. В новостях то и дело мелькают сообщения: организованы поиски ребенка, ушел из дома и не вернулся, уехал на заработки и пропал… За этими новостями — не просто цифры и происшествия. За ними стоят реальные жизни, истории, а нередко и трагедии. Каждый день это происходит примерно с шестнадцатью детьми. Взрослые теряются чаще — до 300 человек в день. За год набегает серьезная цифра.

«Около 110 тысяч человек, — отвечает на вопрос, сколько людей пропадает в нашей стране ежегодно, адвокат Роман Гончаров. — Есть официальная статистика, которая ведется и публикуется в полугодовых отчетах на сайте министерства внутренних дел в разделе статистики и аналитики. Там можно ознакомиться с количеством пропавших, причинами пропажи, количеством найденных живыми и мертвыми. Также в России есть специализированный интернет-ресурс «Поисковая база.рф», где можно найти информацию о без вести пропавших гражданах либо разместить объявление о пропаже человека».

Куда пропадают люди

Причин пропажи человека может быть множество. Но основных сотрудники правоохранительных органов выделяют две.

Криминальная. Обычно связана с профессиональной деятельностью человека, бизнесом или несчастливым стечением обстоятельств. Это может быть похищение с целью получения денег, убийство и сокрытие тела, рабство. К сожалению, такие сюжеты возможны не только в фильмах, они происходят и в реальной жизни.

Некриминальные. В этом случае человек сам уходит из дома и исчезает. Через некоторое время его могут найти живым. Бывают случаи, когда пропавшие без вести люди обнаруживаются в монастырях, сектах или через какое-то время возвращаются из-за границы, куда уезжают, не сообщив ничего близким и родственникам. А бывают и трагичные ситуации, когда пропавшие люди в России или за рубежом исчезают навсегда. До настоящего времени не известна судьба съемочной группы Сергея Бодрова, пропавшего в горах во время съемок фильма. Сотни россиян числятся пропавшими без вести после цунами и наводнения в Таиланде в 2004 году, куда люди отправлялись на отдых целыми семьями. Это лишь общеизвестные факты, тогда как менее громких дел значительно больше.

«В моей практике был случай, — рассказывает адвокат Роман Гончаров. — Ко мне обратился клиент, мать которого жила на даче и перестала выходить на связь. Соседи сообщили, что в доме, где она проживала, никого нет, дверь никто не открывает. Пока клиент решал свои рабочие вопросы и нашел время для поездки на дачу во Владимирскую область, мы на уши подняли весь районный отдел полиции, службу МЧС, обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В итоге выяснилось, что его мать не пропадала, а просто ушла жить в монастырь. В доме она оставила письмо своей семье и адрес монастыря, где ее потом и нашли живой и здоровой».

Такие ситуации скорее показатель отсутствия нормальных взаимоотношений между родственниками. Одинокие пенсионеры, чувствуя свою ненужность детям и внукам, могут принять решение уйти в монастырь или переселиться в дом престарелых. Как правило, такие истории имеют счастливый финал — людей находят.

Как и в случае, когда человек не склонен предупреждать семью о своих планах на выходные или праздничные дни, но любит отдыхать хорошо и долго. Нередки ситуации, когда, встретив друзей или веселую компанию, весельчак уходит в многодневный загул. Его семья беспокоится, обзванивает морги, пишет заявление в полицию. Пропажа находится через некоторое время, нередко возвращается домой после задержания полицейскими.

«В России одной из причин, почему пропадают люди, является массовое незнание своих прав, — продолжает адвокат Роман Гончаров. — Если человека задержали сотрудники правоохранительных органов, например, за распитие спиртных напитков с веселой компанией, ему обязаны предоставить право на телефонный звонок. Это должны сделать не позднее трех часов с момента задержания. Знать свои права важно, чтобы как минимум предупредить близких о своем задержании».

По официальной статистике, из десяти без вести пропавших семь человек находят живыми, двоих — мертвыми, а одного не находят никогда. Если пропавший умирает, его тело может долгое время оставаться необнаруженным. А его документами могут воспользоваться посторонние люди.

Как организуют поиски пропавших людей в России

За розыск пропавших людей в нашей стране отвечают правоохранительные органы. При пропаже близкого нужно сразу звонить 102 и сообщить полиции все известные обстоятельства:

последнее местонахождение;

пол;

возраст;

особые приметы;

страдал ли пропавший наркозависимостью;

терял ли память.

По словам Романа Гончарова, важно именно сделать звонок, а не бежать в отделение. Телефонные звонки, которые поступают оперативному дежурному, записываются, а сотрудник МВД заполняет специальную карточку происшествия. Фиксация заявления дает гарантию, что меры точно будут приняты. После этого к делу подключается следственно-оперативная группа.

Полицейские должны выехать на место, где пропавшего видели в последний раз, взять письменное заявление о пропаже человека, собрать объяснения родственников, соседей, знакомых. После этого сотрудники МВД приступают к поискам.

По поданному заявлению полицейские обязаны принять решение. Вариантов развития событий может быть всего три.

Уголовное дело возбудят. Это обязаны сделать, если человека так и не обнаружили, а на месте исчезновения есть следы борьбы или похищено имущество. Эти ситуации попадают под действие 105 статьи Уголовного кодекса. Дело не возбудят. Это самый радостный исход ситуации, когда человека находят живым и здоровым. И на основании этого отказывают в возбуждении уголовного дела. Дело не возбудят, а передадут по подследственности. Если пропавший так и не был обнаружен, но проводить розыскные мероприятия сотрудники полиции по месту получения заявления не могут. Например, если пропал человек в дороге, в другом городе. Тогда материалы передают в отдел, расположенный по месту происшествия.

Существуют временные рамки реагирования полиции и принятия решения. Сроки составляют трое суток, десять или 30 дней. Как показывает практика, десяти суток для принятия решения обычно достаточно.

Пропал человек — что делать

«В первую очередь убедитесь, что человек именно пропал, а не ушел в магазин и не переехал в другую страну на ПМЖ, — комментирует адвокат Роман Гончаров. — После этого звоните 102. До приезда следственно-оперативной группы обзванивайте всех знакомых, друзей и соседей. Звоните во все больницы и морги в своем районе. Еще позвоните в МЧС для организации поисков».

Подключать нужно и волонтерские организации, которые есть в районе и городе. Они помогают выяснять, где пропавшие люди, и повышают шансы на обнаружение человека живым. Это могут быть небольшие группы волонтеров, которые объединяются с помощью страничек в социальных сетях. Или крупные общероссийские организации, например, «Лиза Алерт», которая оказывает практическую, действенную помощь по поиску пропавших людей в 2020 году в России.

При этом важно помнить, чем раньше будет установлено, что человек пропал, чем раньше будут организованы поиски, тем больше шансов, что его найдут живым или ему будет оказана необходимая помощь. Медлить в этой ситуации нельзя, особенно в случае, если вы понимаете, что исчезновения, загулы или просто нежелание общаться с родственниками для пропавшего не свойственны.

При пропаже ребенка действовать нужно таким же образом — срочно принимать меры и осознавать, что важна каждая минута.