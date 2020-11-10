Госпитализация в больницу Турции завершилась смертью пенсионерки

Адыяман, 10 ноября. Пожилая жительница Турции скончалась от полученных травм и ожогов при взрыве в машине скорой помощи, сообщает Milliyet.

По данным издания, инцидент произошел на пути в частную клинику Адыямана. Пациенткой оказалась 83-летняя Зейнеп К., которая пожаловалась детям на потерю аппетита и проблемы с дыханием. Они вызвали врачей и согласились на госпитализацию матери.

Бригада скорой помощи забрала пожилую женщину. На подъезде к больнице выяснилось, что в машине неисправный кислородный баллон, который впоследствии загорелся и взорвался. В результате происшествия пациентка, а также двое медиков получили ожоги первой и второй степени. Пострадавших доставили в реанимационное отделение.

Зейнеп К. провела на больничной койке 22 дня, после чего скончалась. Родственники подали заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. Они намерены призвать к ответственности руководство медучреждения на основании неисправности оборудования, повлекшей за собой смерть человека.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Геннадий Онищенко, депутат Госдумы и заслуженный врач-эпидемиолог, предупреждал о возможности вспышки коронавируса в России из-за массовых полетов в Турцию. Его прогнозы оправдались — Роспотребнадзор подтвердил, что 90 процентов случаев COVID-19 в РФ привезли со средиземноморских курортов.

Несмотря на это, правительство страны убеждает международную общественность в безопасности отдыха на местных пляжах. Анкара боится лишиться прибыли от туристического потока, который поддерживает экономику республики. Вскоре выяснилось, что Минздрав занижает официальные данные о заболевших практически в десять раз.

Халатное отношение к борьбе с распространением пандемии возмутило турецких медиков. Врачи вышли на демонстрацию в Стамбуле в попытке привлечь внимание властей. Они подписали петицию, в которой выразили недовольство условиями труда, отсутствием выплат и компенсаций за риск при работе с инфицированными.