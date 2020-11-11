Новый вице-премьер Дагестана может занять пост председателя правительства

Махачкала, 11 ноября. Назначенный в среду, 11 ноября, первым заместителем председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов может в скором времени занять должность исполняющего обязанности главы республиканского кабинета министров. Об этом сообщает информированный источник ФАН, близкий к администрации главы и правительства РД.

Сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов подписал сразу два указа, которыми освободил от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства РД Гаджимагомеда Гусейнова и назначил на его место уже бывшего руководителя территориального управления Росимущества по РД Абдулпатаха Амирханова. Амирханов с 10 ноября по собственному желанию уволился из Росимущества. Приказ об этом подписал министр финансов России Антон Силуанов.

Как утверждает источник, близкий к администрации главы и правительства Дагестана, Амирханов в скором времени заменит на посту премьер-министра республики Артема Здунова.

«Здунов уйдет и Амирханов будет исполняющим обязанности председателя правительства», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главы и правительства Дагестана эту информацию не подтвердили.

«Такой информации нет. Есть указ о назначении его первым заместителем председателя правительства РД», — прокомментировали ФАН в администрации.

Абдулпатах Амирханов является уроженцем села Хунзах Хунзахского района Дагестана. В разные годы занимал руководящие посты в министерстве инвестиций и внешнеэкономических связей РД, министерстве промышленности, транспорта и энергетики РД, а также возглавлял отдел инвестиционного развития в министерстве РФ по делам Северного Кавказа.