Милонов считает, что Баку должен повесить виновных в гибели летчиков из РФ

Санкт-Петербург, 10 ноября. Депутат Госдумы Виталий Милонов будет следить за тем, как Баку выполнит свои обещания о наказании виновных за гибель российских военных в результате уничтожения азербайджанской стороной вертолета ВКС РФ.

«Надо посмотреть, повесят ли солдат азербайджанской армии за эту вещь, будет ли аналогичная месть им воздана», — заявил Виталий Милонов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру».

Вместе с тем Милонов называет инцидент со сбитым российским вертолетом ключевым в установлении мира в Нагорном Карабахе.

«Россия де-юре не могла ничего сделать на территории Нагорного Карабаха без трехстороннего соглашения. И Азербайджан, естественно, возражал, потому что господину Алиеву гораздо комфортнее работать с немытыми отбросами из ИГИЛ1 (запрещен в РФ. — Прим. ФАН), чем с цивилизованными людьми. Он возражал, чтобы были введены миротворческие войска ранее. Но сейчас они в своих сатанинских плясках, в поклонении дьяволу, зашли настолько далеко, что стали бессовестно убивать русских солдат и сбили вертолет. [Они] поняли, что возмездие близко и пошли на то, чтобы прийти к мирному соглашению», — заявил депутат.

В то же время азербайджанский политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов выразил уверенность, что виновные в гибели летчиков понесут заслуженное наказание.

«Это происшествие будет иметь юридические последствия для людей, которые принимали решение о том, чтобы сбить вертолет. Для азербайджанцев это трагедия, мы разделяем эту боль», — заявил Фархад Мамедов.

1 Организация запрещена на территории РФ.