Пензенцы объяснили сокращение числа молодежи в регионе

Жители города Пензы объяснили сокращение числа молодых людей в области отсутствием достойных зарплат и перспектив. Об этом ФАН стало известно благодаря комментированию горожанами соответствующих данных Пензастата, опубликованных на официальном сайте.

«Нет достойной зарплаты — нет труда. Нет и молодежи», — прокомментировал новость житель города.

«Мои дети где родились, там и не пригодились! Не нужны они прекрасному городу Пензе! Работы нет. А жить хочется. Воронеж приютил! Спасибо! Одни остаемся на старости лет. Дома тоска. Счастливый смех внуков не слышим. Заболеть страшно», — вторит ему другой горожанин.

«Выход из ситуации очень простой и неоднократно опробованный. Нужно увеличить возраст, до которого человек считается молодым, до 45–50 лет (но это только для статистики, а не для участия во всяких программах поддержки молодежи). Все сразу станет прекрасно», — саркастично заключил один из комментирующих.

Ранее территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области опубликовал данные, согласно которым за последний год число молодых в регионе значительно сократилось. В 2020 году область покинуло 10521 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. В период с 2017 по 2020 год — 32522 молодых человека.