Бывает трудно объяснить себе, почему, приступая к какому-то важному делу, мы испытываем приступы тошноты или сонливости. Или на встрече с партнером по бизнесу вдруг начинаем ощущать недостаток воздуха, кашлять или чувствуем дискомфорт в животе. При этом внешних причин для негативных переживаний, казалось бы, просто нет. Либо и вовсе заболеваем ангиной, когда встречаемся с агрессией посторонних людей. Многим из вас знакомы панические атаки при входе, например, в общественный транспорт. Таблетки помогают на время заглушить неприятный симптом, но не устранить его. А знаете ли вы в своем окружении людей, которые годами пробуют разные методы лечения своего заболевания, но точно назвать его не могут даже самые опытные врачи?

Подобные феномены встречаются в нашей жизни с завидной регулярностью. Но так ли уж загадочны эти внезапные проявления наших физических недугов? Разбираемся, как это возникает и работает, и устанавливаем взаимосвязь телесных симптомов и образа мыслей вместе с нашим экспертом психологом-терапевтом Никитой Козаевым.

Психосоматика — это раздел медицины или психологии?

Психосоматика — это раздел науки на стыке психологии телесности и медицины. Иными словами — психосоматика изучает, как психологические проблемы — восприятие мысли, привычки, поведенческие шаблоны — влияют на физическое здоровье человека.

Связь физического тела и наших эмоций заметил еще Аристотель, а сам термин «психосоматика» стал использоваться медиками в XIX веке. В идеале гармонично развитый человек уделяет внимание не только своей физической форме, но и своим переживаниям. Существует такое понятие, как «культура эмоционального поведения», которая описывает процесс возникновения эмоций, их проживание и предъявление, отреагирование вовне. Если на каком-то из этих этапов у человека возникли трудности в их выражении, непрожитые и подавленные эмоции «застревают» в виде телесных блоков или «зажимов». Тело берет на себя роль «контейнера» по хранению негативных переживаний.

В том случае, когда болезненный симптом уже возник, очевидно, что проделан довольно большой путь в несколько месяцев, а может быть даже лет — от момента возникновения эмоциональной реакции на событие до формирования устойчивого поведенческого паттерна, который человек использует, уже не задумываясь. Распутать этот клубок мыслей и действий помогает кропотливый труд специалиста по психосоматическим заболеваниям.

Что изучает психосоматика?

«Психосоматика изучает закономерности между телесными симптомами, зажимами, мышечным тонусом и психоэмоциональным состоянием, психическими процессами, защитами», — говорит Никита Козаев.

Психосоматика отвечает на вопросы:

Как влияет мое психоэмоциональное состояние, мои паттерны, убеждения, психологические защиты на мое тело?

Как они отражены в моем теле?

Как мое тело выражает то, что происходит внутри меня?

В чем особенности психосоматических проявлений у женщин, мужчин и детей?

Никита Козаев считает, что нет прямой зависимости между гендерной принадлежностью и психосоматической проблемой:

«Я бы не сказал, что существует какая-то корреляция соматического заболевания с мужскими и женскими особенностями. За исключением тех моментов, которые касаются непосредственно мужских и женских половых органов — матки, семенников, пениса и их функций. Сказать, что мужчины или женщины более чувствительны к психосоматике, наверное, нельзя. Все зависит от индивидуального психотипа, который с полом никак не связан».

Скорее, на возникновение той или иной проблемы влияют гендерные нормы, предписания, принятые в социуме и/или в среде обитания конкретного человека. Скажем, в традиционной феминной модели женщине предписано определенное поведение, характеризующееся отказом от гнева. При этом, не владея навыками проживания своей агрессии, женщина может испытывать постоянные головные боли, приступы астмы, бессонницу. От мужчин, скорее, ждут стойкости в стрессовых ситуациях, для них существует негласный запрет проявлять свой страх. И в этом случае тревога, особенно повторяющаяся, «накапливается» в теле в виде мышечных зажимов, болезней суставов или хронических воспалений.

«Что касается детской психосоматики, — продолжает наш эксперт, — то очень часто она связана с сильными чувствами, которые ребенок просто в силу возраста не может выдержать. И часто это чувство не относится к ребенку. Оно принадлежит его матери, либо причиной становится какое-то общее напряжение в семье, которые ребенок соматизирует и проявляет в виде телесного симптома. Иногда это связано с тем, что ребенок пытается получить заботу, внимание, любовь родителей. Если это единственный способ, то ребенок склонен к болезненности именно как образу жизни, а не конкретно к какому-то заболеванию».

В этом случае, вылечив одну болезнь — скажем, воспаление ушек — родители сталкиваются с новой проблемой — например, расстройством пищеварения.

Психосоматические причины заболеваний у детей часто совпадают с возрастными кризисами — в три года, в семь лет, в подростковый период, примерно с 12 до 18–19 лет. Ребенок или подросток не умеет «переваривать» возникающие сильные эмоциональные стимулы, не знает, как это сделать без вреда для себя и окружающих, не имеет рядом поддерживающей родительской фигуры, которая помогает и учит выдерживать и выражать сильные чувства и при необходимости принимать конструктивные решения на этот счет. Либо процесс поиска правильного для конкретного ребенка выхода из сложной ситуации затянулся во времени. Единственным возможным вариантом остается законсервировать «неудобное» переживание, отложить на потом. Хорошо, если внимательные опытные родители это вовремя заметили и предложили ребенку помощь.

Что такое психосоматика боли и психосоматика заболеваний?

Этапы возникновения и формирования психосоматических болезней коротко можно сформулировать следующим образом:

трудные жизненные условия, стрессовая ситуация;

проявление психологических защит — таких, как вытеснение;

эмоции, спрятанные глубоко внутрь, продолжают оказывать влияние на самочувствие человека;

психосоматические проявления становятся хроническими, развивается болезнь.

Психосоматические симптомы могут проявляться в виде боли, онемения, щекотки, чувства жжения. То есть спектр телесных феноменов чрезвычайно широк. Эти закономерности и взаимосвязи очень сложные и их следует рассматривать индивидуально в каждом отдельном случае.

«Я считаю важным разделить психосоматику заболеваний конкретных органов, системные заболевания и феномены — симптомы, которые могут не быть отражены в виде того или иного соматического заболевания. Например, фантомные боли, онемение. Часто они проявляются без привязки к какому-то органу. Особое место также занимает система мышечных зажимов, — говорит Никита Козаев. — Мышцы приводятся в движения импульсами головного мозга, и в обычной ситуации, получив сигнал «двигайся», мышца начинает сокращаться. Но в случае стресса иногда следом за этим идет противоположный сигнал — «Стоп». Мышца застывает и зависает в таком состоянии. Мышечные зажимы присутствуют как в виде тонуса каких-то отдельных мышц, который проявляется в гипертонусе — спазмах, нарушающих и изменяющих динамическую работу мышц, так и в виде гипотонуса, когда мышца имеет слабый динамический потенциал и, может быть, не очень развита. Совокупность этих факторов формирует особый мышечный профиль человека, который выражает очень глубинные убеждения, психологические состояния защиты и является не чем-то ситуативным, какой-то реакцией на конкретную ситуацию, а следствием развития человека в детский период от рождения или даже внутриутробного периода, до 18 лет. Мышечный профиль человека изучают концепция бодинамики Лизбет Марчер, телесно-ориентированная психология Александра Лоуэна, теория телесных панцирей Райха. Специалисты по психосоматике, работающие в этих направлениях, предлагают пациентам определенные действия, снимающие зажимы в теле».

Правда ли, что процент психосоматических заболеваний составляет 40% от общего числа заболеваний?

«Я думаю, что сложно оценить процент психосоматических заболеваний от общего числа заболеваний, — говорит Никита Козаев. — Так же, как бывает сложно отследить вклад органического компонента, который никак не связан с психикой, и чисто психический процесс, который вносит стопроцентный вклад в то или иное заболевание. Это сложно сделать даже в индивидуальном случае, что и говорить о человечестве в общем».

Как связаны психосоматика и различные органы: кожа, зубы, глаза, левая часть тела и правая и так далее?

В психологии телесности есть какие-то классические представления, которые распространены среди специалистов. Так, например, левая сторона считается связанной с матерью — женским началом. А правая, соответственно, — с мужским началом, с отцом.

«Что касается системы органов и связанных с ними заболеваний, то все они имеют разную специфику у разных специалистов и подходов. В том числе у Луизы Хей, Лиз Бурбо. Если мы посмотрим их труды, то увидим очень разные трактовки. Так же, как и с сонниками: у каждого автора есть свое толкование. Разные специалисты по психосоматике связывают различные органы и их заболевания с различными психоэмоциональными процессами, — рассказывает Никита Козаев. — Однако я, как телесно-ориентированный терапевт, считаю, что все очень индивидуально. Например, в одних случаях гастрит может быть связан с невозможностью человека выносить (переваривать) какие-то обстоятельства своей жизни. У другого человека он может быть связан с вытесненным отвращением, омерзением, часто презрением к людям, с какими-то глубинными убеждениями о мире, возникшими в детстве. У третьего тот же гастрит может закрепиться как вторичная выгода для того, чтобы не работать, получать внимание, заботу, и так далее».

Психосоматику кожи часто ассоциируют со сферой контактов и взаимодействия с людьми, способностью к эмоциональной близости, иногда проблемами с принятием себя. Высыпания на коже часто происходят у людей, которые очень стесняются своей внешности, комплексуют из-за лишнего веса. Но, с другой стороны, бывают случаи, когда угревые высыпания сигнализируют о желании человека быть ярким, привлекать внимание.

Что касается психосоматики зубов, то она очень сложная и индивидуальная. Она может быть связана с рассудительностью и влиянием ума, психологическими паттернами на адаптивность, особенностью того, как человек получает знания, обучается. Еще одна трактовка психосоматики зубов — это конденсация гнева и то, как человек его выражает.

Психосоматика глаз более четкая и касается способности видеть и воспринимать какие-то вещи в своей жизни, наблюдать за своими чувствами, не отождествляться с ними, а также способность смотреть на чужие идеи, не сливаться с ними, воспринимать реальность такой, какая она есть, даже если при этом будет не очень комфортно. Это способность жить без розовых и черных очков.

Именно поэтому работа с психосоматикой — это кропотливый исследовательский процесс, работа с «метафорами». Потребуется немало времени, чтобы выявить причины или целые комплексы причин, вторичные выгоды, которые «якорят» человека в негативном симптоматическом состоянии. Определить ключевых участников стрессовой ситуации, фигуры, вовлеченные в этот психоэмоциональный процесс. Опознать и выявить те чувства, которые вытесняются, подавляются, не признаются или возникают как реакции на собственные мысли и убеждения.

Что такое таблицы психосоматических заболеваний и как в них ориентироваться?

Таблица психосоматических заболеваний — это инструмент специалиста по психосоматике, психолога или психотерапевта. В таблице отображены описание симптомов болезни и возможные причины их возникновения. К самым популярным таблицам заболеваний можно отнести таблицу болезней от Луизы Хей и Лиз Бурбо. Но здесь кроется опасность шаблонного подхода к личности, ведь таблицы лишь предлагают вариант «расшифровки» вашей проблемы, но не учитывают индивидуальность. Поэтому для более точной диагностики рекомендуем вам посетить специалиста лично. Только в беседе с вами возможно воссоздать целостную картину заболевания. Далее терапевт предлагает психотерапевтические техники, которые позволяют случиться новому опыту в жизни человека — сначала в кабинете психолога, а затем и в реальных жизненных условиях.

Специалистов по психосоматике существует много: какие-то из них более «научные», какие-то менее.

«Я приверженец системно-феноменологического подхода, изучаю каждый конкретный симптом в индивидуальном формате. Рассматриваю вторичные выгоды, смотрю на детскую историю, на органические особенности человека, генетику. Когда ты все это учитываешь, то понимаешь, что нельзя вот так взять и создать универсальный справочник, учебник психосоматики. Одно и то же заболевание — это несколько разных причин у разных людей. Самые универсальные по своей психосоматической природе из всех заболеваний — это бронхиты и различные болезни легких. У 70% моих клиентов подобные отклонения, касающиеся легочной системы, означали нарушение контакта со своими чувствами», — рассказывает Никита Козаев.

Проблемы с легкими — это не просто невыраженные чувства, это глубинное нарушение контакта с ними, отсутствие их осознания. Как правило, вытесняется сильный гнев, отвращение, страх. Все это приводит к нарушениям нижних дыхательных путей. Что касается верхних дыхательных путей — заболевания горла, например ангина, то это часто (но далеко не всегда) касается аспекта выражения чувств. То есть человек все чувствует, осознает, и в теле чувства также возникают, однако они не проявляются вовне. С другой стороны, хроническая ангина может быть проявлением сильного страха заявить о себе. Рениты, синуситы, воспаления слизистой носа — пассивная агрессия, не выраженная напрямую.

Как предупредить психосоматические заболевания?

Одним из самых важных факторов предупреждения психосоматики является глубокий контакт со своими чувствами, умение их осознавать и проявлять. Плюс здоровый образ жизни, который обеспечивает высокий порог к психосоматическим заболеваниям и заболеваниям вообще. Человек, который следит за своим здоровьем, дольше выдерживает стрессовую ситуацию без вреда для себя, не вытесняет ее в тело. Мы сейчас говорим не столько о мышечных зажимах, сколько о заболеваниях, имеющих аутоимунную и воспалительную природу.

Что делать, если у вас выявлена психосоматика?

Поскольку болезни условно можно разделить на органические — когда поражен тот или иной орган в результате развития патологии, и психосоматические — когда нарушено здоровое функционирование органа или системы, то первое, что нужно сделать — пройти тщательную диагностику. Если после этого причина все же не прояснится, обращайтесь за консультацией к терапевту, который специализируется на психосоматике.

К счастью, организм человека устроен таким образом, что стремится восстановиться при любом заболевании. Однако в случае с психосоматической причиной болезни очень важно выявить именно истоки возникших проблем. А затем — изменить привычные способ мышления, последовательность действий или даже образ жизни с тем, чтобы устранить психосоматические проявления.