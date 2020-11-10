Наташа Королева призвала сажать в тюрьму ворующих и распространяющих «сливы» интимной жизни людей

После скандала с Тарзаном и публикацией его интимного видео Наташа Королева задала вопрос: «Кто следующий?» Ждать ответа пришлось не так долго. Последовал скандал с интимным видео Артема Дзюбы.

Блогер Вадим Манукян побеседовал с Королевой на эту тему и попросил ее поделиться мыслями о скандалах, которые происходят в последнее время с публичными людьми, когда личная жизнь не по их воли оказывается на виду. Вместо осуждения таких поступков большая лавина хейта охватывает именно публичных людей, которые от этого пострадали.

— Наташ, с вас Сергеем вся эти история со «сливами» личной жизни началась несколько лет назад. Вами же и продолжилась в этом году, когда снова влезли в вашу семью, но уже другим путем. Ты недавно задала вопрос: «Кто следующий?» Следующим оказался Артем Дзюба. То есть ты оказалась на 100% права. Но, думаю, что от этой правды не легче.

— Увы. Но когда-то же это должно закончиться? Что это?

— Как ты считаешь, к чему в итоге приведет вот эта вся гипертрофированная реакция на видео Тарзана, а потом и Дзюбы?

— Во времена инквизиции была открыта охота на ведьм, а в наше время открыта охота на публичных людей. Тем самым показывается пример всем, что надо взламывать устройства, исподтишка снимать и подставлять. Ну и куда мы придем? Ведь наши дети смотрят на все это и понимают, — а зачем учиться и трудиться, к чему-то идти, чего-то достигать, становиться кем-то, когда можно просто исподтишка что-то снять или вскрыть, выкинуть это в Сеть и на этом заработать бабки! Или прийти на ток-шоу и рассказать неправдивую историю. Все! И ты звезда.

— И опять мысленно приходится возвращаться в прошлое? В ваше прошлое, с которого, по сути, все и началось.

— Да. Со мной произошла такая история семь лет назад, когда один депутат, не хочется упоминать его имя, чтобы не делать пиар, просто проснувшись утром решил словить хайп. И он по всем каналам растрезвонил, что надо лишить звания заслуженной артистки РФ Наташу Королеву. За что? За то, что мы живем нормальной семейной жизнью и у нас есть интимные отношения с мужем? За то, что у мужа украли телефон и шантажировали нас? Мы знаем их фамилии и имена. Мы знаем эти порталы, которые это сделали. Мы знаем этих людей, которые купили этот материал у шантажистов. Есть эти люди реальные с фамилиями и именами. Ходят они по Москве и периодически сталкиваются с нами на тусовках и в глазки к нам заглядывают. Они решили, что это можно, потому что безнаказанно. Это было семь лет назад. И если бы тогда закон и правосудие были бы более жесткими, то было бы все иначе. Мы, конечно, в суде выиграли все дела, но разве это было наказание за то, что они сделали? Я от стресса ребенка потеряла! То есть у нас президент говорит о том, что нужно повышать демографию в стране, а «хорошие люди» делают так, что я ребенка потеряла из-за того, что было в телефоне у моего мужа и предназначалось только для него. Если бы тогда прикрутили гайки, то, может быть, сегодня с Артемом Дзюбой этого бы не произошло. Но тогда никто не прикрутил, и понеслось — мочите артистов, спортсменов, нам их не жалко, у нас новые будут.

— То есть, по сути, вместо осуждения тех, кто сливает личную жизнь публичных людей, хейтят тех, чья личная жизнь оказалась опубличена против их воли. Какое поведение общества было бы правильным в этих ситуациях? Что нужно сделать, чтобы такого больше не происходило?

— Да. Получается, что публичные люди виноваты в том, что мы из плоти и крови, в том, что мы справляем нужду, что у нас есть критические дни, что мы детей рожаем... Нерадивая акушерка легко может снять этот процесс и продать. И как дальше жить? Мы нормальные живые люди. Мы не делаем никаких таких вещей, за которые должно быть стыдно, за которые мы должны терпеть весь тот негатив и оправдываться.

Мы ничего запретного не совершаем. Мы живем в своих семьях и хотим свои личные проблемы решать в семье. Если это против нашей воли кто-то выбрасывает в Сеть, то за это должна быть тюрьма. Как в Арабских Эмиратах! Вот Лера (певица Валерия. — Прим. ФАН) правильно написала: тюрьма тем, кто это взял и распространил. Без разговоров. Никаких этих всех смешных копеечных штрафов. Распространил — тюрьма. Вот тогда люди будут бояться это делать. А сейчас, получается, можно вот так поступить с кем угодно.

Просто мне так Артема [Дзюбу] жалко. Жалко! Ведь он великий футболист. Давно не было таких у нас. Как он классно на чемпионате мира играл. За многие годы, наконец-то, наш футбол стал ассоциироваться с суперигрой. И вот так с ним взяли и поступили. И еще сейчас меня больше всего бесит, когда они пишут: «Это они сами». Ну, что это такое! Вот я же говорила, предупреждала: «Кто следующий?» Потому что эта тема, которая настолько сейчас висит в воздухе. Мы это на себе прочувствовали, как никто. Я очень рада, что лед тронулся и популярные люди стали открыто выражать свою позицию, понимая, что их это тоже может коснуться. Хорошо, что Дзюбу поддержали.

История с Артемом — эта такая подстава. Вот задают вопрос: «А почему они это снимают?» А какое ваше дело, что мы делаем дома со своим телефоном и со своим компьютером, что мы снимаем и что мы фотографируем? Вот, если воры пришли в квартиру, украли — тюрьма! Это на приличный срок. А ведь эти преступления со взломами и кражами телефонов и компьютеров, ведь это также кража! Если вскрыли, украли и распространили или что-то исподтишка сняли — тюрьма! Срок! Вот я прямо за жесткое наказание. Это нужно дожимать на уровне властей, потому что, честно говоря, этот закон и поправка в 23 статью Конституции о неприкосновенности частной жизни людей, за которую мы все голосовали, она не то что не работает, да на нее все положили. Вот в чем дело. Какая там неприкосновенность частной жизни? Где она?