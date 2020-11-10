Рынок нефти отреагировал на новую вакцину от COVID-19 резким ростом

Новость об успешном результате клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую разрабатывают компании Pfizer и BoiNTech, вызвала резкий скачок цены на нефть марки Brent. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили, чем грозит взрывной рост на рынке черного золота.

Накануне цена на нефть марки Brent выросла до 43 долларов за баррель. После резкого скачка цена чуть скорректировалась до уровня в 41,8 долларов за баррель. Однако во вторник, 10 ноября, цена вновь продолжила расти.

Аналитики обратили внимание, что новость об успешных клинических испытаниях вакцины может представлять опасность для рынка нефти, особенно для деятельности ОПЕК+. Не исключено, что некоторые страны ОПЕК+ захотят увеличить добычу нефти с 1 января на фоне роста цены на черное золото.

Отметим, что ранее Ливия за месяц восстановила уровень добычи нефти, увеличив ежедневный результат с 200 тысяч баррелей до 1 млн баррелей. Однако глава государственной нефтяной компании Ливии заявил в СМИ, что текущий уровень добычи пока нельзя считать устойчивым из-за недостатка финансирования.

Еще одним важным фактором формирования цены на нефть стали президентские выборы в США. Вероятная победа Джо Байдена неоднозначно повлияла на рынок черного золота: с одной стороны, в скором будущем США могут снизить добычу сланцевой нефти и сделать акцент на альтернативных источниках энергии, но, с другой стороны, Байден может ослабить давление на Венесуэлу и Иран, что приведет к выходу на рынок дополнительного объема нефти из этих стран.

Кроме того, резкий рост цены на нефть на фоне положительных новостей о вакцине едва ли можно считать устойчивым. Риск ограничений в США из-за коронавируса и локдаун в Европе приведут к снижению цены.

«В этих условиях мы все-таки ожидаем решения ОПЕК+ о продлении действующих ограничений на добычу для формирования устойчивого повышательного тренда на рынке нефти», — подытожили эксперты.

Ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальма заявил, что входящие в ОПЕК+ страны могут скорректировать параметры сделки по сокращению добычи нефти выше значений, которые были озвучены аналитиками ранее.