Мэра Дербента могут назначить госсекретарем Дагестана

Дербент, 10 ноября. Глава дагестанского Дербента Хизри Абакаров во вторник, 10 ноября, покинул занимаемую должность и будет назначен госсекретарем республики. Такие сведения приводят местные Telegram-каналы.

Как сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула», информацию об отставке с поста мэра подтвердил сам Абакаров, разместивший соответствующее постановление на своей странице в сети Instagram.

«Жизнь не стоит на месте, она движется вперед, происходят изменения. Сегодня я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа «город Дербент», – написал он.

Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Абакарова Рустамбек Пирмагомедов.

По данным канала «Спросите у Расула», который ссылается на несколько собственных источников, уже бывший глава Дербента станет государственным секретарем Дагестана.

Должность госсекретаря РД была создана в 2006 году при возглавлявшем тогда регион Муху Алиеве. В то время это пост занимала Такибат Махмудова. После ее отставки должность оставалась вакантной.