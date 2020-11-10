Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мэра Дербента могут назначить госсекретарем Дагестана

Мэра Дербента могут назначить госсекретарем Дагестана

Дербент, 10 ноября. Глава дагестанского Дербента Хизри Абакаров во вторник, 10 ноября, покинул занимаемую должность и будет назначен госсекретарем республики. Такие сведения приводят местные Telegram-каналы.

Как сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула», информацию об отставке с поста мэра подтвердил сам Абакаров, разместивший соответствующее постановление на своей странице в сети Instagram.

«Жизнь не стоит на месте, она движется вперед, происходят изменения. Сегодня я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа «город Дербент», – написал он.

Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Абакарова Рустамбек Пирмагомедов.

По данным канала «Спросите у Расула», который ссылается на несколько собственных источников, уже бывший глава Дербента станет государственным секретарем Дагестана.

Должность госсекретаря РД была создана в 2006 году при возглавлявшем тогда регион Муху Алиеве. В то время это пост занимала Такибат Махмудова. После ее отставки должность оставалась вакантной.

Новости партнеров