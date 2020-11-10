Родион Газманов рассказал ФАН об активизации творчества во время пандемии

Музыкант и певец Родион Газманов рассказал корреспонденту ФАН о творчестве в период пандемии и планах на концертную деятельность. Сейчас он находится в постоянных репетициях, причем новый материал порой придумывается прямо на них.

«В прошлом месяце мы выпустили новый альбом. В него вошли некоторые изданные ранее синглы и новый материал. Я обнаружил, что синглов много, а в альбом все это не соединялось. Естественно мы привели все это к единому знаменателю по звучанию, и получилась такая крепкая работа», — вспоминает музыкант.

Также Газманов-младший провел конкурс ремиксов, лучшие из которых попали на новый альбом. Параллельно музыканты находятся в режиме полной готовности к концертам.

«Не так давно были Самара, Астрахань, Петербург, но конечно количество выступлений снизилось в разы. В этом году у меня отменилось чуть больше 200 концертов. В феврале у меня был сольный концерт, его очень круто сняли и сейчас постепенно выкладываем в Сеть. А еще мы организовали сервис поздравлений онлайн. Для каждого человека исполняем какую-то песню, которую он хочет, или что-то модифицируем, что-то придумываем креативное. Ни одно поздравление не похоже на другое. И это не просто записывается на телефон. Оно записывается через пульт, чтобы человек, который получает это поздравление, смог включить телефон в стереосистему и будто бы оказался на концерте», — поделился Родион Газманов.

А еще музыканты запустили свое интервью-шоу «Чужие деньги». В нем гости рассказывают о своем отношении к финансам и умении с ними управляться.

«Мы не спрашиваем, кто сколько зарабатывает, потому что вопрос избитый просто, но все равно тема интервью крутится так или иначе вокруг денег. Аудитория, на которой мы тестировали этот проект, приняла очень хорошо», — рассказал Газманов-младший.

На новогодние праздники Родион Газманов планирует со своими товарищами по творчеству активно поработать на концертах.

Напомним, ранее Родион Газманов рассказал об уходе из бизнеса и отпечатке известности отца — Олега Газманова — на своей жизни.