Милонов: Победа в Карабахе досталась Азербайджану ценой потери суверенитета

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает победу Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе сомнительной, поскольку, вступив в союз с Турцией, Баку попал в сильнейшую зависимость от своего агрессивного соседа.

«Азербайджанская армия, если бы воевала сама, дальше сотен метров бы не продвинулась. Турецкая армия и международные наемники отвоевали для Азербайджана часть территории. Но то, что они отвоевали, они не отписали Азербайджану», — заявил Виталий Милонов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Нагорный Карабах. Дорога к миру / Итоги выборов в США».

По словам депутата, Азербайджан заплатил за отвоеванную территорию своим суверенитетом.

«Он, может, и отвоевал часть какой-то территории, но теперь стал не суверенным государством Азербайджаном, а провинцией Турции с губернатором [Ильхамом] Алиевым, которых господин [Тайип Реджеп] Эрдоган будет менять тогда, когда захочет. Сейчас Эрдоган говорит: «Мы один народ, одна кровь». Я, конечно, понимаю, что у Эрдогана плохое образование, но называть северных персов одной крови с турками невозможно», — отметил он.

Причину поражения армии НКР Виталий Милонов видит в том, что против Арцаха воевали преобладающие силы противника, имеющие боевой опыт и хорошо вооруженные.

«Нагорный Карабах столкнулся с международной коалицией, состоящей из ближневосточных отщепенцев, турецких спецназовцев и небольшого количества азербайджанской армии, в которую азербайджанцы не стремились идти, а мобилизовали туда представителей других народностей», — считает депутат.

По словам политика, главное — что сейчас остановлено кровопролитие.

«Азербайджан много раз нарушал договоренность о перемирии, поэтому сейчас решили как можно скорее остановить льющуюся кровь, зафиксировать ситуацию как она есть, потому что иначе война продолжалась бы вечно и они продолжали губить людей», — пояснил депутат

Милонов уверен, что после ввода миротворческих сил России военные действия в Нагорном Карабахе прекратятся.