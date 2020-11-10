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Полиция Турции изъяла более четырех тонн контрафактного алкоголя

Полиция Турции изъяла более четырех тонн контрафактного алкоголя

Стамбул, 10 ноября. Полиция Турции продолжает рейды по всей стране для выявления производств поддельных спиртосодержащих напитков. В ноябре правоохранители обнаружили свыше четырех тонн некачественного алкоголя.

По данным издания Hurriyet, силовики провели три спецоперации в период с 1 по 9 ноября. В результате удалось изъять из оборота 4440 литров выпивки.

Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью конфисковали 1700 литров опасного для жизни продукта во время обыска в одном из домов в южной провинции Мерсин. Еще 2620 литров этилового спирта обнаружили в городе Бига на северо-западе Чанаккале, а также 70 бутылок в районе Муглы.

Жандармерия задержала восемь человек, причастных к производству и реализации поддельной выпивки. Теперь им грозит тюремное заключение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце октября силовики конфисковали практически 6,5 тонн контрабандного алкоголя на курортах Турции.

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