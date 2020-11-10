Полиция Турции изъяла более четырех тонн контрафактного алкоголя

Стамбул, 10 ноября. Полиция Турции продолжает рейды по всей стране для выявления производств поддельных спиртосодержащих напитков. В ноябре правоохранители обнаружили свыше четырех тонн некачественного алкоголя.

По данным издания Hurriyet, силовики провели три спецоперации в период с 1 по 9 ноября. В результате удалось изъять из оборота 4440 литров выпивки.

Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью конфисковали 1700 литров опасного для жизни продукта во время обыска в одном из домов в южной провинции Мерсин. Еще 2620 литров этилового спирта обнаружили в городе Бига на северо-западе Чанаккале, а также 70 бутылок в районе Муглы.

Жандармерия задержала восемь человек, причастных к производству и реализации поддельной выпивки. Теперь им грозит тюремное заключение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце октября силовики конфисковали практически 6,5 тонн контрабандного алкоголя на курортах Турции.