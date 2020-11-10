Кедми рассказал о последствиях размещения российских миротворцев в Карабахе

Москва, 10 ноября. Мирное соглашение по Нагорному Карабаху, достигнутое при посредничестве Москвы, положительно повлияет на позицию России на международной арене. К такому выводу пришел израильский политический эксперт, бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми, комментируя достигнутые ранее договоренности между Арменией и Азербайджаном. В эфире радиостанции «Вести FM» Кедми оценил работу российских дипломатов, а также рассказал о последствиях размещения российских миротворцев на линии соприкосновения в зоне конфликта.

Напомним, что во вторник, 9 ноября, Баку и Ереван при посредничестве Москвы достигли соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении вооруженного конфликта и введении на территорию региона российских миротворцев.

Яков Кедми обратил внимание, что Россия добилась больших успехов, выступая в качестве посредника в переговорах по Нагорному Карабаху. В военном противостоянии между Азербайджаном и Арменией одержали победу российские дипломаты, которые смогли посадить стороны за стол переговоров, пишет «Экономика сегодня».

«Россия укрепила свой авторитет как на Кавказе, так и во всех других точках, где работают ее миротворцы. Она показала способность находить правильные решения», — заявил Кедми.

Военный эксперт рассказал и о последствиях введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, заявив, что такое решение Москвы позволит обеспечить мир на территории этого региона. Выполняя миротворческую миссию, Россия повышает свой международный престиж, а также демонстрирует возможности решения серьезных военных конфликтов на постсоветском пространстве.

«То, что российские миротворцы будут на территории Карабаха, — это достижение России во всех отношениях. Улучшилось положение России в этом регионе и ее престиж во всем мире. Россия доказала, что применяет правильный, грамотный конструктивный подход», — резюмировал политолог.

Ранее Яков Кедми предположил, как глобальные геополитические изменения, вызванные в том числе пандемией коронавирусной инфекции, повлияют на различные страны мира.