Котин назвал Москвина гениальным тренером по фигурному катанию

Москва, 10 ноября. Известный советский фигурист Владимир Котин в общении с корреспондентом ФАН назвал Игоря Москвина гениальным тренером, который воспитал множество чемпионов.

Четырехкратный серебряный призер первенств Старого Света в одиночном катании рассказал в эксклюзивном интервью, что уже слышал о кончине на 92-м году жизни своего спортивного учителя.

«Игорь Борисович — просто гениальный тренер, — признался Котин. — Он воспитал первых советских чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. И меня тоже вывел в большой спорт. Я скорблю, соболезную всем родным и ученикам, которым он помогал…»

Игорь Москвин родился 30 августа 1929 года в городе Бежица (ныне это один из районов Брянска). В качестве спортсмена он завоевал по три золотые и серебряные медали чемпионатов Советского Союза в парном катании вместе с Майей Беленькой.

По завершении карьеры, одним из фактов которой стало назначение знаменосцем сборной СССР на церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр в 1964 году, Москвин перешел на тренерскую работу.

В числе его учеников такие яркие мастера, многократные победители и призеры национальных и международных соревнований, как Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Алексей Мишин, Игорь Лисовский, Игорь Бобрин, Марина Ельцова, Андрей Бушков, Лариса Селезнева, Олег Макаров и многие другие. А Тамара Москвина (урожденная Братусь), другой прославленный советский и российский тренер, и вовсе стала его супругой в 1964 году.

В активе Владимира Котина — одно золото, два серебра и три бронзы на чемпионатах СССР, одна серебряная награда чемпионата мира среди юниоров и четыре аналогичные — взрослых чемпионатов Европы.