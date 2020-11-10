Байден нацелен на захват контроля над выборами и судебной системой

Если Демократическая партия возьмет под контроль Верховный суд, это станет фактической диктатурой одной политической силы в США. Такое мнение ФАН высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Реформировать судебную систему

Американское издание USATODAY, открыто поддерживающее Демократическую партию, опубликовало статью о необходимости реформировать систему голосования, убрав коллегию выборщиков и выборы в конгресс, а также подвергнуть изменению судебную систему. По мнению демократов, в частности кандидата в президенты США Джо Байдена, судебная система выходит из строя.

«Нам необходимо пересмотреть структуру нашей демократии сверху донизу и разработать план ее адаптации к современному миру. Это, вероятно, лучше всего сделать не президентской комиссией, а группой выдающихся и влиятельных американцев, решительно работающих над проблемой, будто будущее Америки висит на волоске», — пишет автор статьи.

Еще перед выборами Джо Байден заявил, если он придет к власти, то создаст двухпартийную комиссию для реформирования судебной системы.

Диктатура демократов

Как отметил Сергей Простаков, после назначения Эми Кони Барретт на должность нового судьи Верховного суда США в нем сформировалось твердое консервативное большинство. Пять считающихся правыми судей теперь имеются против трех либералов, симпатизирующих демократам, и одного колеблющегося в лице председателя Джона Робертса.

«Утверждение Барретт произошло прямо перед тем моментом, когда Верховный суд должен признать законными итоги выборов. Поэтому ее кандидатура так яростно оспаривалась и митингующими на улицах, и в стенах сената. Однако значение наличия Барретт и нового баланса в Верховном суде намного больше. В имеющемся составе будущие решения суда могли бы иметь далекоидущие последствия и для США, и для всего мира из-за своего вероятного консервативного характера, противостоящего глобализации», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, Джо Байден — кандидатура именно глобалистов и либералов. Поэтому он нацелен на захват контроля и над выборами, и над судебной системой. Система выборщиков выглядит настоящим антидемократическим по духу анахронизмом, и ее реформу можно понять. Однако в свете миграционной политики, которую обещает Байден, республиканцы рискуют лишиться любых шансов на выборах, так как голоса мигрантов в большинстве своем зачастую отходят кандидатам демократов.

«Вместе с контролем над Верховным судом, который хочет установить Байден своей реформой, это будет означать установление фактической диктатуры одной политической силы в США. А публичным представителем такой диктатуры может быть кто угодно — от Байдена и Камалы Харрис до Александрии Окасио-Кортес и Рашиды Тлаиб», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, выборы президента США — это сложный и запутанный процесс, результат которого непредсказуем. В Соединенных Штатах действует система, которая не учитывает мнение большинства, оставляя много возможностей для махинаций.