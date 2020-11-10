ФАН составил рейтинг самых злостных нарушителей ПДД среди звезд

К сожалению, далеко не все российские звезды отличаются аккуратностью за рулем и соблюдением правил дорожного движения. Знаменитости собирают сотни штрафов за превышение скорости и неправильную парковку, многие не пристегиваются за рулем или выезжают на встречную полосу. ФАН составил топ-5 злостных нарушителей ПДД среди звезд.

Отследить все нарушения звезд практические невозможно, поскольку селебрити часто меняют авто, а также ездят на машинах, зарегистрированных на других лиц, или берут авто у дилеров в обмен на рекламу. Однако самые громкие нарушения артистов не остаются без внимания поклонников и СМИ.

Алексей Панин

Актер Алексей Панин прославился эпатажным поведением не только в жизни, но и на дороге. Артист неоднократно попадал в скандалы из-за нарушения ПДД. Так, Панин поделился в соцсетях видео, на котором он ведет машину, не воспользовавшись ремнем безопасности, и при этом явно превышает скорость.

Однако разгоревшийся скандал не заставил Панина пересмотреть свое отношение к ПДД. Буквально через несколько месяцев в Сеть попало новое видео, на котором актер проехал по пешеходной улице Саратова за рулем своего Mercedes Benz.

Настя Ивлеева

Блогер Настя Ивлеева уверенно входит в пятерку лидеров нашего антирейтинга. Знаменитость похвасталась в соцсетях, что разогнала свою новую Lamborghini Aventador до 343 км/ч. Позже выяснилось, что за три месяца блогер собрала 142 штрафа на сумму свыше 164 тысячи рублей. Насобирать почти полторы сотни штрафов за три месяца кажется сложной задачей, однако девушка умудряется совершать до пяти нарушений за день!

Элджей

Супруг Ивлеевой рэпер Элджей (Алексей Узенюк) публично конкурирует со своей знаменитой половинкой в вопросах дорожных правонарушений. Он не только превышает скорость, но и устраивает тематические «перфомансы». В июле текущего года Элджея в компании с еще одним рэпером Моргенштерном задержали сотрудники ДПС. Звезды устроили «День кадиллака» и катались на крыше двигающейся машины.

Михаил Ефремов

К чему приводит безрассудство за рулем и игнорирование ПДД наглядно показала трагическая история Михаила Ефремова. Актер сел за руль пьяным и устроил аварию, в результате которой погиб человек. После смертельного ДТП стало известно, что Ефремов регулярно нарушал правила дорожного движения, на его счету было свыше 150 штрафов за превышение скорости, несоблюдение требований разметки и знаков, а также с неправильную парковку.

Михаил Боярский

Игнорировать ПДД позволяют себе не только молодые знаменитости, но и мэтры: известным нарушителем был и остается главный мушкетер, актер Михаил Боярский. Артист известен своим эксцентричным вождением, однако недавний скандал в Петербурге поразил многих. Боярский припарковал свой Mercedes Benz на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Петербурге, чем вызвал недоумение горожан.