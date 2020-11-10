Мать Ольги Бузовой намекнула на скорую свадьбу дочери и певца Dava

Москва, 10 ноября. Телеведущая и певица Ольга Бузова и певец Dava (настоящее имя — Давид Манукян), возможно, скоро станут мужем и женой. Об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказала мама звезды Ирина Бузова.

Она сообщила, что не так давно ее дочь привезла возлюбленного в гости на официальное знакомство. По словам Ирины, певец ей очень понравился, особенно она отметила его внешность.

«Я его, конечно, плохо знаю. Но красивый мальчик, очень красивый! Ну что, я же хочу красивых внуков», — рассмеялась Ирина Бузова.

Мама телезвезды не упустила шанса рассказать о подарках, которые привез ей потенциальный зять.

«Как всегда, букеты, корзины, духи. Фанатов не привели на поводке, это точно», — пошутила Бузова-старшая.

На вопрос о будущей свадьбе молодых Ирина Бузова, несмотря на слухи о расставании пары, ответила размыто.

«Да это же их дело! Сказали, что [на свадьбу] позовут. Я-то в этом не участвую. Что в первый раз, что во втором. Это ее выбор», — рассудила Ирина Бузова, вспомнив о первом браке дочери с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Напоследок мама телезвезды посетовала, что редко видит дочь из-за плотного графика последней.

«В таком графике работы некогда спать, не то что приезжать», — резюмировала Ирина Бузова.

Напомним, совсем недавно пара отметила юбилей отношений — 15 месяцев. Памятную дату они отметили в ресторане, где Dava подарил Ольге кольцо с бриллиантом. Возможно, это и есть знак, что скоро именитая ведущая «Дома-2», певица и бизнесвумен выйдет замуж во второй раз.