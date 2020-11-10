Каждый год в вотчине главного российского волшебника отмечают день рождения Деда Мороза. Расскажем об истории и традициях праздника.

Мало какой праздник с таким нетерпением ждут и взрослые, и дети. Новый год — без преувеличения главное торжество года. Это время чудес, домашнего уюта и волшебства. Главный персонаж зимней сказки — это, конечно, Дед Мороз. Добрый старец в шубе до пят каждый год трудится, не покладая рук, чтобы все ребятишки без исключения получили свои долгожданные подарки. Разумеется, дедушка заслуживает того, чтобы иметь свой собственный, личный праздник.

День рождения Деда Мороза отмечается ежегодно 18 ноября, и 2020-й не станет исключением. Эта добрая традиция появилась в нашей стране совсем недавно — в 2015 году. Дата была выбрана не случайно.

По наблюдениям метеорологов, именно в это время в резиденции дедушки в Великом Устюге начинается настоящая студеная зима. Кстати, свой официальный «праздничный» статус город получил тоже сравнительно недавно — в 1999 году. До этого родители рассказывали своим детям, что волшебник живет на абстрактном Севере. И лишь в преддверии Миллениума по инициативе мэров Москвы и Вологды наш герой обрел, наконец, свой дом с адресом, на который ребята отправляют по почте письма со своими самыми сокровенными мечтами. В гости в сказочный терем заглянем чуть позже, а пока узнаем немного больше о самом виновнике торжества.

Биография волшебника

Прообразом Санта-Клауса, радующего каждое Рождество европейских и американских детишек, является общий для всех христиан святой Николай Чудотворец (отсюда имя добродушного и щедрого бородача: «Санта» переводится как «Святой», а «Клаус» — это вариант Николая), который жил в III веке и прославился тем, что помогал обездоленным семьям с детьми. Кстати, у западноевропейского и североамериканского сказочного персонажа тоже есть свой персональный праздник — 6 декабря.

Наш Дедушка Мороз тоже взял от святого свои лучшие черты — широту души, тягу к справедливости и доброту. Однако такое представление о символе Нового года возникло несколько позже. В первых же упоминаниях, относящихся к славянской мифологии, он был не столь мил и приятен. Наши далекие предки побаивались сурового и воинственного духа — повелителя стихии холода, снега и льда. Восточным славянам он виделся седовласым старцем с бородой, который одним движением мог сгубить весь урожай, поэтому люди старались его всячески задобрить.

В привычного нам добряка с посохом, способного творить только лишь добро, Мороз превращается лишь в XIX веке, а окончательно получил дошедшее до нас имя только в начале XX. Тогда дедушке не посчастливилось познакомиться с большевиками, которые, как известно, с большим неприятием относились ко всему, что связано с верой в Бога, церковью и любыми религиозными обрядами. В немилость попадает не только сам праздник Рождества Христова, но и Дед Мороз как важнейший его атрибут.

Однако грустить без подарков долго не пришлось. В 1936 году Совет народных комиссаров разрешил отмечать Новый год, а 1 января объявили праздничным днем, которому предстоит стать главным и самым любимым торжеством. В 1937 году состоялась первая в Советском Союзе Елка, на которой ребят поздравляли Дед Мороз и его внучка Снегурочка. И по сей день современные дети, которых сложно чем-либо удивить, все равно с нетерпением ждут красочных представлений с участием любимых героев и непременным сладким подарком — ассорти из сладостей в яркой коробке, которую редко кому удается довезти до дома в целости и сохранности — как минимум половина содержимого съедается еще в фойе или по дороге.

Образ дедушки с той поры практически не менялся: каждый год ребятню поздравляет высокий старец с бородой, одетый в синюю или красную шубу, расшитую узорами, напоминающими те, что оставляет мороз на оконном стекле. В руках у него волшебный посох и обязательный мешок полный подарков. Быстро перемещаться с места на место ему помогают сани, запряженные тройкой белоснежных лошадей в нарядной сбруе с бубенцами, радостный перезвон которых слышно за версту.

Традиции праздника

Точно сказать, сколько же лет исполняется нашему герою, не сможет никто. Одно известно наверняка — над волшебством годы не властны, поэтому каждый год 18 ноября тысячи туристов со всей страны съезжаются в Великий Устюг, чтобы поздравить Дедушку Мороза и принять участие в праздничных гуляниях, тем самым создав себе новогоднее настроение уже в конце осени.

Помимо самого именинника дорогих гостей встречают его друзья и коллеги по цеху: Санта Клаус, чешский Микулаш, Кыш Бабай из Татарстана, Чысхаан из Якутии. По улицам древнего города разгуливают Леший, Водяной, Баба-яга и другие сказочные персонажи. Все — исключительно с добрыми намерениями и хорошим настроением.

На территории резиденции устраиваются театрализованные представления и шествия с песнями и плясками, а завершаются празднества зажжением огней на большой пушистой елке.

Путешествие на родину российского Деда Мороза будет интересно и взрослым, и детям. Сам терем расположен на большой лесистой территории в нескольких километрах от древнего Великого Устюга. Нарядный деревянный сруб стоит на поляне в окружении Волшебного леса. Добраться до него можно по сказочной тропе. Внутри посетителей ждет 12 комнат (по количеству месяцев в году), в каждую из которых можно заглянуть и узнать, как проводит время дедушка. Здесь и рабочий кабинет, и опочивальня, и библиотека. Ну, а завершением экскурсии станет встреча с самим хозяином дома.

Помимо самого терема на живописной территории туристов ждет множество интересных объектов: почта, куда стекаются письма с заветными желаниями от ребятишек со всей страны; Дом моды Деда Мороза — швейная мастерская, в которой шьют и чинят наряды волшебника; музей ледяных фигур, где всё, даже пузатый самовар, застыло, повинуясь посоху хозяина. Будто в противовес ледяному царству гостям радуется зимний сад с экзотическими растениями, благоухающими цветами и даже попугаями. В местном зоопарке можно познакомиться с оленями, енотами, лисами, кроликами и другими животными. А в Школе волшебства пройти курс сказочных дисциплин, сдать экзамен и получить самый настоящий сертификат помощника Деда Мороза!

Любителям свежего воздуха тоже есть где разгуляться: можно с ветерком прокатиться на снегоходе, собачьей или оленьей упряжке, скатиться с ледяной горки на ватрушке или пневмо-санях, построить ледяную крепость и сразиться в снежки или просто побродить по живописным окрестностям.

Чтобы попасть в резиденцию, придется сначала добраться до Великого Устюга на машине или поезде. Остановиться можно в одной из гостиниц города или в отеле непосредственно на территории.

Поездка на родину Деда Мороза в его день рождения наверняка доставит удовольствие всей семье и создаст ощущение праздника за полтора месяца до Нового года.