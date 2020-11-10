Сейфа аль-Ислама Каддафи предложили выдвинуть на пост главы Ливии

Триполи, 10 ноября. Общественная организация «Мы выдвигаем вас кандидатом» предложила Сейфа аль-Ислама Каддафи на пост президента Ливии.

Издание RT Arabic сообщает, что участники движения развернули очередную предвыборную кампанию. Они лоббируют на роль нового главы правительства сына последнего легитимного лидера североафриканского государства Муаммара Каддафи.

В организации уточнили, что возобновление деятельности связано с итогами переговоров в Женеве, где стороны заключили соглашения по ряду вопросов. Документ подразумевает переход от военного решения ливийского кризиса к политическому. Также общественники отметили роль форума в Тунисе, целью которого является организация проведения президентских и парламентских выборов в стране.

«Сейф аль-Ислам Каддафи сможет восстановить суверенитет государства и престиж граждан как внутри страны, так и за ее пределами», — считают участники движения.

Представители «Мы выдвигаем вас кандидатом» просят МООНПЛ, международное сообщество и организации по правам человека оказать помощь в мирном урегулировании ситуации в Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД Марокко Насер Бурита убежден в способности североафриканской страны самостоятельно справиться с внутригосударственными проблемами.