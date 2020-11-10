Водители пензенских маршруток отказываются перевозить «безмасочников»

Водители пензенского общественного транспорта стали строже требовать от пассажиров обязательного соблюдения профилактических мер, предусмотренных режимом повышенной готовности. Об этом в интервью ФАН сообщила жительница города Пензы.

По словам горожанки, раньше отсутствие масок на пассажирах не сильно тревожило водителей, однако за последние несколько дней ситуация кардинально изменилась.

«Еще неделю назад в маршрутках только единицы были в масках. Даже в час пик, когда все друг к дружке вплотную стоят, не надевали многие. Не знаю, что произошло, но теперь водители настоятельно требуют от всех пассажиров надеть маски. А если у кого-то масок нет, то просят либо прикрыть рот и нос платком или свитером, либо выходить из маршрутки. Наверное сверху какое-то указание пришло. Или штрафовать стали больше за это», — поделилась с ФАН пензячка.

Ранее сообщалось, что врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов в ходе совещания, посвященного теме соблюдения режима повышенной готовности, заявлял о намерении снимать с маршрута общественный транспорт, внутри которого не соблюдается масочный режим.

В последний раз режим повышенной готовности в регионе продлевали до 12 ноября. Неутешительная эпидемиологическая обстановка в области свидетельствует об очередном продлении режима в недалеком будущем.