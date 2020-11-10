Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Водители пензенских маршруток отказываются перевозить «безмасочников»

Водители пензенских маршруток отказываются перевозить «безмасочников»

Водители пензенского общественного транспорта стали строже требовать от пассажиров обязательного соблюдения профилактических мер, предусмотренных режимом повышенной готовности. Об этом в интервью ФАН сообщила жительница города Пензы.

По словам горожанки, раньше отсутствие масок на пассажирах не сильно тревожило водителей, однако за последние несколько дней ситуация кардинально изменилась.

«Еще неделю назад в маршрутках только единицы были в масках. Даже в час пик, когда все друг к дружке вплотную стоят, не надевали многие. Не знаю, что произошло, но теперь водители настоятельно требуют от всех пассажиров надеть маски. А если у кого-то масок нет, то просят либо прикрыть рот и нос платком или свитером, либо выходить из маршрутки. Наверное сверху какое-то указание пришло. Или штрафовать стали больше за это», — поделилась с ФАН пензячка.

Ранее сообщалось, что врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов в ходе совещания, посвященного теме соблюдения режима повышенной готовности, заявлял о намерении снимать с маршрута общественный транспорт, внутри которого не соблюдается масочный режим. 

В последний раз режим повышенной готовности в регионе продлевали до 12 ноября. Неутешительная эпидемиологическая обстановка в области свидетельствует об очередном продлении режима в недалеком будущем. 

Новости партнеров