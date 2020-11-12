Тренер сборной России по информатике: IT-образование — это путевка в жизнь

Руководитель тренерского штаба сборной РФ на Международной олимпиаде школьников по информатике дал большое интервью ФАН.

Ежегодно в мире проводятся десятки олимпиад по программированию как для школьников, так и для студентов. Россия традиционно является лидером в этой области: с 2000 года наши студенты завоевали на самом престижном кубке программистов ICPC 33 золотые медали (Китай — 13, все страны Европы — 12, а США — 7). Школьники тоже не отстают: в сентябре этого года российская сборная привезла три золота с Международной олимпиады по информатике (IOI).

Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с руководителем тренерского штаба, осуществляющего подготовку сборной команды России по информатике, директором по дистанционным программам МФТИ Алексеем Малеевым и узнал, как у нас выявляют талантливых школьников, как меняется отношение к программированию в обществе и что ждет IT-индустрию в России.

Как стать миллионером

— О талантах российских школьников и студентов в IT-сфере говорят много. А какие двери открываются перед победителями олимпиад?

— Очень многие. На мой взгляд, качественное IT-образование — это и есть путевка в жизнь, ведь вы можете заниматься тем, что вам интересно, и получать за это достойные деньги. Известно, что на рынке труда зарплаты в IT намного выше, чем в других сферах, даже для начинающих специалистов. Если речь идет о каком-то уникальном случае, например многократном победителе олимпиад и чемпионатов по программированию, то там уже компании начинают соревноваться между собой за сотрудника.

Нередко олимпиадники выбирают не работу в топовых компаниях, а создание своего бизнеса. Есть несколько таких успешных кейсов. Например, наш выпускник Александр Машрабов участвовал и в Зимней компьютерной школе МФТИ (теперь — Moscow Workshops Juniors. — Прим. ФАН), и в программе Moscow Workshops, а потом, спустя несколько лет, с друзьями и единомышленниками запустил компанию AI Factory. Через три года ребята стали долларовыми миллионерами, продав ее за 166 млн долларов.

— Какую роль в этом играет МФТИ?

— У нас очень сильная учебная программа: в бакалавриате, магистратуре или на коротких программах. На днях вышел очередной рейтинг британского издания Times Higher Education, и в рубрике «компьютерные науки» из российских университетов только МФТИ попал в топ-100. Учиться к нам приезжают люди из разных городов и стран, большая часть студентов — именно из регионов, доля москвичей всего 35%.

Учеба в МФТИ не прекращается даже на каникулах. Например, каждые лето и зиму (а в этом году впервые и осенью) мы проводим Олимпиадные школы МФТИ, где школьники 7–11 классов изучают технические и естественные науки на уровне, выходящем за рамки школьной программы. До пандемии Олимпиадные школы проводились на кампусе МФТИ, что создавало дополнительную мотивацию для детей: они приезжали в университет, занимались в аудиториях Физтеха, обедали в университетской столовой — словом, могли почувствовать себя студентами. Такие школы мы успешно проводим с 2013 года.

Мы запустили принципиально новый формат коротких интенсивных практико-ориентированных программ Moscow Workshops — программы, которые проходят несколько раз в год и нацелены на развитие навыков по программированию. Сборы также проходили очно в МФТИ, а теперь перешли в онлайн-формат. Прямо сейчас мы готовимся к сборам Moscow International Workshop 2020, на которых ждем студенческие команды со всего мира.

В целом в России много хороших университетов. Я считаю, что наше IT-образование одно из лучших в мире — и результаты международных олимпиад это подтверждают.

— Российские школьники стали золотыми медалистами на Международной олимпиаде по информатике. Расскажите о работе с командой. Откуда эти ребята?

— Каждый год проводятся учебно-тренировочные программы по подготовке сборной команды России на Международную олимпиаду по информатике (IOI), последние несколько лет они проходят на базе МФТИ. В этом году пандемия вынудила нас перейти в онлайн-формат, но и тренеры, и ребята отлично справились. В результате отбора сформировалась команда из четырех человек, с которыми тренеры плотно работали, проводили лекции и пробные контесты.

Международная олимпиада по информатике должна была пройти в Сингапуре, но по понятным причинам проходила удаленно: каждая команда сидела у себя в стране. Очень многое строилось на доверии, ведь невозможно досконально проконтролировать такое большое количество участников. К тому же законодательство некоторых стран запрещает транслировать видео с изображениями детей за границу. Несмотря на это, олимпиада состоялась, в ней приняли участие 87 стран.

Сборная России выиграла три золотые и одну серебряную медали. Таким образом, мы поделили второе место со сборными США и Ирана. На первом месте оказалась сборная Китая.

Наша команда состояла из четырех школьников. Один из них — москвич Егор Лифарь, участвует уже в четвертой олимпиаде и получает четвертую медаль. Другой участник сборной — это Ильдар Гайнуллин из Казани, для него это вторая олимпиада и вторая золотая медаль. Петербуржец Андрей Ефремов уже стал студентом СПбГУ, а москвич Семен Савкин поступил в НИУ ВШЭ.

Ставка на средний уровень

— Как сегодня выявляются таланты в России? Достаточно ли для этого ЕГЭ и национальных олимпиад для школьников, или есть специальные государственные программы?

— Это во многом наследие сильнейшей советской математической школы. И тогда, и сейчас работе с талантливыми школьниками уделяется особое внимание. Возьмем Всероссийскую олимпиаду школьников. Она проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. На аналогичной олимпиаде в Германии таких этапов всего два. В этом очень важна роль Учителя, именно Учителя с большой буквы, который помогает раскрыть способности, вовлечь ребенка в процесс.

— На ваш взгляд, IT-индустрия — это только для талантливых кадров?

— Это совершенно не так. На мой взгляд, ставку нужно делать именно на средний уровень — открывать и развивать способности людей. К счастью, отношение к программированию меняется, оно становится чем-то вроде английского языка: освоить основы и начать применять его в своей работе при желании может каждый.

В этом году мы провели второй Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode. В нем приняли участие 20 тысяч человек. И особенно приятно, что к нам приходят не только студенты и школьники, но и взрослые люди, которые хотят освоить программирование. Самому старшему участнику фестиваля — 68 лет! Главным образом проект нацелен на то, чтобы в перспективе пяти лет обеспечить Россию качественными IT-специалистами.

— Сейчас набирает обороты инициатива по созданию коллабораций университетов с бизнесом и промышленностью. Какие цели ставит подобное сотрудничество?

— Сегодня корпорации заинтересованы в том, чтобы приглашать талантливых школьников и студентов на стажировки. Для этого они сами отслеживают победителей всероссийских и международных соревнований в области программирования и организуют совместные с вузами мероприятия. Так у ребят появляется возможность презентовать себя индустрии, тренируясь на кейсах, которые представили компании в качестве задач на соревнованиях.

На мой взгляд, работа IT-индустрии со школьниками очень важна. Опыт крупных компаний позволяет нам создавать актуальные учебные программы и разрабатывать задачи, над которыми индустрия работает прямо сейчас. Кроме того, школьникам и студентам всегда интересен реальный карьерный опыт.

В таких коллаборациях для нас важно обучать не только hard skills — техническим навыкам, необходимым в работе, но и soft skills — навыкам работы в команде, тайм-менеджменту и т. д. Без хороших навыков коммуникации и развитого эмоционального интеллекта трудно представить работу в крупной компании с сотнями сотрудников.

Люди сегодня — главный ресурс

— Какая сфера IT сегодня особенно привлекает российских ребят? Какие специальности недооценены, но выстрелят и в будущем станут востребованными?

— Искусственный интеллект — крайне широкая область и очень востребованное направление. В современном мире данные становятся очень ценными. На основе этого строятся целые бизнесы, начинают меняться социальные механизмы: управление обществом, взаимодействия внутри этого общества. Есть дата-аналитики, которые также занимаются данными, и это тоже очень востребованная профессия.

Есть и такие социально значимые направления IT, как компьютерная безопасность, безопасность персональных данных. Есть и более узкие, но крайне перспективные области, например технологии распределенного реестра или блокчейн.

Есть большой спрос на так называемых продакт-оунеров (product owners), которые руководят созданием продукта и подстраивают его под определенные задачи, которые продукт должен решать. Любой продукт сегодня — это очень сложная система. Нужно, чтобы кто-то следил за его общей архитектурой и развитием в целом. Есть управление кадрами в IT, что тоже очень важно.

— Обязательно ли переезжать в столицу или даже в другую страну, чтобы построить успешную карьеру в IT? Можно ли бороться с хантингом талантливых специалистов из России за рубеж?

— Люди — это главный ресурс в современном мире. Охота за талантливыми специалистами огромная, этот тренд только нарастает. Однако несомненный плюс работы в IT состоит в том, что у людей есть возможность работать на крупную компанию, не покидая родной регион. Есть случаи, когда люди переходили на удаленку и даже из Москвы возвращались в свои города. К счастью, доходы в IT, особенно на глобальном рынке, не привязаны к местности, где человек живет. Сейчас на первый план выходят интересные задачи, а их очень много в российских компаниях, в том числе и в госсекторе.

— Как деятельность Центра развития ИТ-образования МФТИ коррелирует с запросами от государства сегодня?

— Наша основная задача — предоставить качественное карьерно-ориентированное IT-образование и обеспечить цифровую грамотность как можно большему количеству людей. Для этого необходимо создать эффективную коллаборацию между наукой, обществом, IT-индустрией и государством, которое заинтересовано в подготовке квалифицированных кадров. Наша главная цель состоит в том, чтобы российские IT-продукты и решения завоевывали международные рынки и вошли в число лидеров по высоким технологиям.