Москва, 10 ноября. Решение руководства Вооруженных сил США и НАТО задействовать американских морских пехотинцев в проведении разведывательных операций, направленных против российских подводных лодок, не отразится на деятельности ВМФ России в Мировом океане. Об этом заявил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В интервью информационному изданию «ПолитРоссия» он объяснил, почему российским военным не стоит беспокоиться о новой стратегии НАТО по поиску субмарин, стоящих на вооружении ВМФ РФ.

Ранее журналисты американского информационного издания The Drive опубликовали статью, в которой сообщили о планах НАТО привлечь американских морских пехотинцев к проведению операций по поиску российских подводных лодок. По информации руководителя корпуса морпехов Дэвида Бергера, военнослужащие начнут проводить разведку определенных морских позиций, используя специальные беспилотники, способные обнаружить вражеские субмарины в Мировом океане.

Дандыкин высмеял подобный подход НАТО, заметив, что морские пехотинцы США попросту не достигнут успеха на новом поприще. Новая стратегия Североатлантического альянса потерпит полное фиаско, поскольку разведывательные дроны не способны найти позиции российских подводных лодок.

Военный эксперт обратил внимание, что стоящие на вооружении ВМФ России субмарины оснащены современными боевыми системами и ракетными комплексами, которые вызывают большое беспокойство у НАТО и США. Подводные лодки, разработанные российскими инженерами, практически невозможно обнаружить из-за специальных технологических решений и уникальных боевых возможностей.

Дандыкин рассказал, как реагирует Россия на выпады НАТО в адрес российских подлодок. Он выразил уверенность, что руководство ВМФ РФ абсолютно спокойно воспринимает подобные решения стран Североатлантического альянса, поскольку полностью уверено в характеристиках российских оружейных комплексов.

«Считаю, что это осеннее обострение у НАТО с США во главе. Они будут продолжать говорить об этом, и наше дело — спокойно слушать, строить новые корабли, а дело наших моряков — достойно нести свою службу», — резюмировал Дандыкин.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал планы Киева по строительству новых морских баз на берегу Черного моря. Он обратил внимание, что подобное решение украинских властей может укрепить позиции НАТО в регионе.