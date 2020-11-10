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Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за нарушение ПДД

Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за нарушение ПДД

Москва, 10 ноября. Блогер Настя Ивлеева похвасталась в соцсетях, что разогнала свою новую Lamborghini Aventador до 343 км/ч. Однако в Сети не оценили достижений звезды, напомнив о необходимости соблюдать ПДД.

«Это было жестко», — заявила Ивлеева после того, как разогнала свой автомобиль до 343 км/ч.

Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за нарушение ПДД

Подписчики звезды предложили ей отдать водительские права и пересесть на метро. Такой агрессивной манеры вождения Ивлеева придерживается не только на трассе, где тестирует свой автомобиль, но и в городе.

Согласно данным сервиса avtocod.ru, за три месяца блогер собрала 142 штрафа на сумму свыше 164 тысячи рублей. При этом 23 штрафа не оплачены до сих пор.

Почти все штрафы Ивлеева получила за превышение скорости. Видимо, блогер использует возможности своего спорткара и в повседневной жизни. Набрать такое количество штрафов за три месяца не просто, однако знаменитость допускает нарушения и по пять раз за день!

Ранее Ивлеева откровенно рассказала в Instagram о своем замужестве. Девушка призналась, что быть счастливой в браке с рэпером Элджеем ей помогает несколько правил.

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