Историк объяснил, почему власти молчали о преступлениях украинцев периода Второй мировой войны

Управление ФСБ по Ростовской области рассекретило документы об участии уроженцев Украины в истязаниях и убийствах на оккупированных территориях юго-западной части СССР в годы Великой Отечественной войны. Военный историк Юрий Кнутов рассказал в комментарии ФАН, почему участие уроженцев Украины в резне ранее замалчивалось.

Согласно опубликованным ФСБ материалам, украинские каратели служили в тайной полевой полиции ГФП-721. Они замучили несколько сотен своих соотечественников, в том числе жителей Донбасса, Ростовской, Харьковской и Черниговской областей, также их преступления были зафиксированы в Молдавии. Рассекреченные документы указывают на их причастность к массовым убийствам жителей в Миллерово в Ростовской области.

Историк Юрий Кнутов рассказал, что участие выходцев из Украины в массовых убийствах советских граждан в годы Великой Отечественной войне – не новость. По словам эксперта, истреблением мирного населения занимались специальные зондеркоманды.

«В начале 2000-х годов только было доказано, что существовал план «Ост», который предусматривал истребление 90% народов, проживающих на территории Советского Союза. Согласно этому плану, к моменту его завершения на линии Архангельск – Астрахань должно было остаться 14–15 млн человек», — напомнил Кнутов.

Историк отметил, что в резне советского населения на юго-западе СССР участвовали националисты, уроженцы Украины. В том числе они устроили резню среди интеллигенции, преимущество еврейской.

«Эти зондеркоманды состояли в основном из добровольцев. Украинские палачи зверствовали не хуже немцев. Я считаю, что и вот это преступление на юго-востоке СССР надо признать геноцидом. Виновников, если они живы, нужно привлечь к уголовной ответственности», — заявил историк.

Эксперт объяснил, почему ранее участие украинцев в преступлениях в годы войны замалчивалось. По его словам, документы, которые готовились к Нюрнбергскому трибуналу, содержат доказательства их виновности.

«Если бы поднимались документы, которые готовились к Нюрнбергскому трибуналу… Украина входила в состав СССР, и было принято политическое решение не говорить о том, что украинцы были карателями, такие же решения были в отношении венгров, румын. Это было политическое решение замолчать зверства и преступления. Сейчас мы задним числом за эту работу беремся», — добавил он.

Кнутов уверен, что сейчас российские власти должны приложить все усилия, чтобы придать огласке преступления. Это нужно делать максимально быстро, максимально качественно и с максимальной оглаской, заявил он.

«Мы упустили время, в СССР это время было упущено, а теперь расхлебываем итоги этого замалчивания», — подытожил историк.

Накануне Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело о геноциде мирных граждан в период с 1941 по 1943 годы. Специалисты обнаружили большое количество останков мирных граждан. Речь идет о погибших насильственной смертью жителях Миллеровского района.