Визитная карточка Сирии: чем интересен туристический Алеппо

Зимой 2020 года на окраинах Алеппо еще слышны были выстрелы. Сегодня во втором по величине городе Сирии спокойно. Корреспонденты ФАН рассказывают о Старом Городе, который уже скоро вновь появится в туристических брошюрах по всему миру.

В довоенные времена в Алеппо приезжали путешественники со всего мира. Однако многие достопримечательности, привлекавшие туристов, — были разрушены в ходе боевых действий. Пострадала и Цитадель Алеппо.

Тысячелетняя крепость в самом центре Старого Города включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За свою историю она пережила многое — нашествие монголов и воинов Тамерлана. В XVI веке — османов, а начиная с 2012 года — была под осадой радикальных исламистов.

Работы по восстановлению крепости Алеппо сейчас идут полным ходом. Закончить их планируется в 2021 году. Однако уже сегодня достопримечательность открыта для всех желающих.

Практически заново был отстроен еще один туристический объект Старого Города — Женский рынок.

Глава комиссии по восстановлению исторического центра Алеппо Ваддах Газзаль объяснил, как идет ход выполнения работ.

«Реставрацией тут занимается 50 человек, все мастера своего дела. Мы планируем полностью закончить в течение года. Надеемся, что правительство продолжит оказывать нам всестороннюю поддержку.», — сказал он.

Минареты, древняя архитектура и роскошные базары — все это традиционно ассоциируется с арабским Востоком. Но есть еще одна туристическая «приманка», привлекавшая сюда иностранцев, — знаменитые сирийские сладости.

Владелец одного из кондитерских магазинов Аднан Саллера рассказал, почему его лавка стала визитной карточкой города. Все дело в строгом соблюдении классических рецептов.

По словам сирийца, технологии производства выпечки, конечно, значительно шагнули вперед. Однако их рецепты остались неизменны: никаких искусственных добавок, а также мед вместо сахара.

Аднан Саллера отмечает, что в последнее время все больше посетителей его лавки – туристы. Он надеется, что с возвращением мирной жизни, Алеппо вновь появится на страницах туристических справочников всего мира.