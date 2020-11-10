Москалькова указала на особую миссию России в прекращении войны в Карабахе

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва «приняла на себя особую миссию» в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, передает корреспондент ФАН.

Уполномоченный по правам человека в РФ прокомментировала подписание соглашения о прекращении всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, обмене пленными и телами погибших.

«Уверена, что миротворческая операция, которая позволит прекратить огонь и вернуть мир на многострадальную землю, — это единственно возможный способ развернуть ситуацию в сторону признания защиты и соблюдения прав человека», — заявила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что Россия принимает участие в урегулировании конфликта, «как это многократно случалось раньше».

Напомним, Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе с 00 часов 00 минут 10 ноября. Пункты соглашения предписывают Армении и Азербайджану остановиться на занятых позициях.

Вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развертывается миротворческий контингент России. По данным Минобороны РФ, это 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Вынужденные переселенцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Обе стороны обменяются военнопленными и телами погибших. Будут разблокированы все экономические и транспортные связи региона.

«Моим коллегам-омбудсменам Республики Армения и Азербайджанской Республики предстоит много сделать, чтобы, наконец, закопать топор войны между народами, жившими бок о бок столетиями, помочь людям в решении их конкретных гуманитарных проблем», — констатировала Москалькова.

Она добавила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе и готов оказать любую посильную помощь.