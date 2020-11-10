Морги в трейлерах: США не справляются со смертностью от коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в США растет в геометрической прогрессии. Ежедневно в Штатах выявляют более 100 тысяч заболевших. Общее число инфицированных за все время пандемии перевалило за десять миллионов, скончались около 245 тысяч инфицированных. На сегодняшний день Соединенные Штаты занимают уверенное первое место в мире по количеству заболевших и погибших.

От вспышки беспощадной второй волны COVID-19 особенно страдает штат Техас, который находится в южной части страны. Fox News сообщает, что в городе Эль-Пасо из-за резкого роста смертей, спровоцированного коронавирусной инфекцией, официальные лица были вынуждены вызвать десять временных рефрижераторных трейлеров для морга.

Окружной прокурор Рикардо Саманиего заявил, что по состоянию на 9 ноября в городе развернули уже шесть моргов в трейлерах, еще четыре трейлера были запрошены у Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Они будут отправлены в местные похоронные бюро на фоне потребности в увеличении складских помещений. В интервью местному изданию El Paso KFOX-TV Саманиего признался, что он не видит перспектив для улучшения ситуации с COVID-19, так как ежедневно в городе фиксируется до 20 смертей от вируса. Прокурор ожидает, что в ближайший месяц количество умерших будет только увеличиваться.

Для сдерживания вспышки коронавируса в прошлом месяце Рикардо издал приказ, согласно которому жители Эль-Пасо должны находиться дома на самоизоляции. Срок действия приказа истекает уже в среду, но Саманиего, как сообщает Reuters, не исключает возможности его продления.

На данный момент Техас является лидером по числу заболевших из всех штатов. В Техасе зарегистрировано свыше миллиона зараженных, из которых более 19 тысяч скончались.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской и немецкой компаниями, в ходе испытаний показала более чем 90% эффективность в предотвращении заражения COVID-19. В понедельник глава американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина может стать бесплатной для всех жителей США.

Первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 является российский препарат «Спутник V». Ранее отмечалось, что вакцина не вызывает побочных эффектов у большинства привившихся добровольцев.