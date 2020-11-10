Майданов объяснил свою гордость от исполнения песни на слова Рогозина

Москва, 10 ноября. Известный российский певец, автор-исполнитель и композитор Денис Майданов заявил ФАН, что гордится появлением в своем репертуаре песни «Рвем небо мы в клочья», написанной на стихи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью прокомментировал появление на официальном сайте Роскосмоса раздела «Песни о космосе», среди которых есть и вышеупомянутый хит.

«Премьера песни состоялась в День космонавтики в 2019 году, — напомнил Майданов. — У истоков моего исполнения стоял главный режиссер Государственного Кремлевского дворца народный артист России Евгений Анатольевич Глазов. Он был в курсе, что появилась такая песня, и предложил мне ее спеть».

По словам собеседника Федерального агентства новостей, он сразу понял, что в эту композицию как бы «зашита эпоха».

«Есть песни, пишущиеся специально, и они очень натянуты, немного нарочиты, — отметил многократный лауреат различных премий. — А здесь было видно, что человек, писавший текст, абсолютно в теме. Рогозин своими глазами видел это все и знает историю. То есть смысл песни идет от самого сердца».

9 мая 2019 года вышел седьмой по счету альбом Майданова под названием «Командиры», и песня «Рвем небо мы в клочья» в него вошла.

«Она подходила туда и по стилистике, и по тематике, — пояснил собеседник ФАН. — Лично для меня эта песня — о сильных людях, о легендах нашего Отечества. В ней действительно целая эпоха и такой фундамент, на котором зиждется Роскосмос, да и вся наша страна тоже».

Кроме автора стихов, Майданов отметил и того, кто написал музыку, — это композитор из Казахстана Ильяс Аутов.

«Я очень редко исполняю чужие песни, потому что 99% своего репертуара пишу сам, — подчеркнул заслуженный артист РФ. — Но эта настолько хорошо легла в мою сущность, в мою музыкантскую палитру!»

Собеседник ФАН в заключение высказал уверенность, что в «прошлой жизни» эту песню на все 100% исполнял бы сам Иосиф Кобзон.

«Вот такого она статуса, — сказал Майданов. — Такие песни обязательно должны появляться. Я рад, что мне предложили ее исполнить, и я с удовольствием это сделал. Горжусь, что она есть в моем репертуаре».

Ранее на официальном сайте Роскосмоса появился раздел «Песни о космосе», где можно послушать и композиции, написанные на стихи генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности Дмитрия Рогозина, а также его жены Татьяны.

Клипы на песни (также в исполнении Николая Расторгуева и Александра Маршала) можно посмотреть на YouTube.

Ранее стало известно, что Роскосмос вместе с Первым каналом планируют в следующем году снять первый в истории художественный фильм в космосе. Своим мнением об этом факте поделилась летчик-космонавт РФ Елена Серова.