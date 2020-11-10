Газзаев оценил данные аналитиков о проявлениях национализма в России

Московское бюро по правам человека представило доклад о проявлениях радикального национализма в Российской Федерации за 2020 год. В нем описаны ксенофобские проявления в январе — октябре 2020 года, проанализирована динамика проявлений вандализма и насилия на почве национальной и религиозной нетерпимости, массовых акций с манифестацией националистических лозунгов. Риски всплесков ксенофобии и экстремизма в России сведены к минимуму, заявил ФАН председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, комментируя доклад.

«Оценивая результаты мониторинга, можно говорить о значительном спаде числа конфликтов на почве этнической, расовой и религиозной нетерпимости в России, — сказал Газзаев. — Такой показатель — результат системной и эффективной работы органов власти всех уровней по реализации государственной национальной политики».

Московское бюро по правам человека зафиксировало спад общего числа актов вандализма и нападений на почве этнической, расовой и религиозной нетерпимости по итогам 2019 года и в текущем году. Среди причин подобного тренда аналитики называют режим самоизоляции, введенный весной в регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Он существенным образом ограничил социальную активность населения в целом и снизил вероятность конфликтов, в том числе и на национальной и религиозной почвах, — говорится в докладе. — Настроения нетерпимости отчасти переместились в Интернет».

Валерий Газзаев считает, что подобная положительная динамика межнациональных отношений была предопределена в 2012 году президентской статьей «Россия: национальный вопрос».

«Этот момент можно считать переломным — в смысле особого внимания государства к задачам национальной политики современной России», — заявил Газзаев.

В докладе отмечаются некоторые ксенофобские тенденции, обнаруженные весной 2020 года, например, неприязнь к китайцам на фоне пандемии коронавируса, которая все же «не стала доминирующей и необратимой». В качестве доказательств приводятся данные социологического опроса «Левада-центра» «Личный опыт дискриминации», согласно которым 88–93% респондентов не встречались с дискриминацией по этническому происхождению, по месту рождения или в связи с языком.

Целый раздел доклада посвящен террористическим акциям в Париже, Ницце, Авиньоне — инцидентам, которые спровоцировали жаркие дискуссии в России. Духовный лидер Чечни муфтий Салах-Хаджи Межиев обвинил власти Франции в разжигании межрелигиозной розни, в такой же риторике выступили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и кумир молодежи, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Но в то же время террористов осудили Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Духовного собрания мусульман России, московский муфтий Альбир Крганов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал теракты во Франции «ужасающей трагедией», а Владимир Путин назвал провокаторами как тех, кто оскорбляет чувства верующих, так и тех, кто использует эти межрелигиозные противоречия как повод для агрессии. На онлайн-встрече с представителями религиозных объединений он призвал сделать все, чтобы избежать в стране конфликтов на религиозной и национальной почвах.

«Ситуация в зарубежных странах, примеры антиисламских настроений и движений в поддержку чернокожего населения еще раз доказывают правильность избранной в России политики в отношении укрепления мира и согласия между представителями разных народов и религий, веками проживающих в соседстве друг с другом», — оценивает Валерий Газзаев.

По мнению политика, в конфликтное время Россия делает ставку на укрепление традиционных ценностей своих жителей независимо от национальности и вероисповедания.

«В непростую эпоху пандемии к этим ценностям добавляются взаимопомощь, милосердие, сострадание и поддержка. Все это вносит весомую лепту в искоренение национализма и радикализма в нашем обществе», — говорит депутат.

За десять месяцев 2020 года аналитики наблюдают снижение числа актов вандализма, насильственных действий на национальной и религиозной почве, а также публичных акций под радикальными политическими лозунгами. Но в докладе Московского бюро по правам человека они обращают внимание на то, что ксенофобская угроза сохраняет свою актуальность.

«Более того, отчетливо продемонстрирована взаимосвязь внутрироссийских процессов с резонансными событиями, происходившими за пределами РФ. Вызов коронавирусной пандемии, сопровождающийся острыми социально-экономическими проблемами, обострением ряда ситуаций, в первую очередь в области миграции, создает возможности для негативных сценариев», — предупреждают правозащитники.

Авторы предлагают целый ряд мер для купирования этих потенциальных сценариев. Работать с ними предстоит, в том числе думскому комитету по делам национальностей.

Добавим, накануне, 9 ноября, отмечался Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.