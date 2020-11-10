Путин анонсировал регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса

Москва, 19 ноября. Регистрация третьей российской вакцины от коронавируса пройдет в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Препарат против COVID-19 должен стать всеобщим достоянием человечества, отметил российский лидер. РФ готова к сотрудничеству по поставке вакцин от коронавируса со всеми государствами. Третий препарат, разработанный в России, скоро будет зарегистрирован, добавил Путин.

Первые две вакцины от коронавирусной инфекции разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи и работники центра «Вектор». Препарат «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания на добровольцах. Вакцина оказалась эффективна более чем в 90% случаев. Уже более 20 стран подали заявки на получение отечественного препарата.