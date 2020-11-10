Елизавета Боярская готовится к постановкам, невзирая на карантин

Санкт-Петербург, 10 ноября. Актриса театра и кино Елизавета Боярская сообщила корреспонденту ФАН, что сейчас она погружена в работу. Все ее внимание направлено на театр и кино, поэтому задумываться о пандемии просто нет времени.

«Карантина для меня нет, я работаю. Если все будет хорошо и театр не закроют, то 16 и 18 ноября состоится в Санкт-Петербурге в Малом драматическом театре премьера «Братьев Карамазовых». Сейчас идет подготовка, обычные трудовые будни», — рассказала актриса корреспонденту ФАН.

Также Боярская добавила, что вот-вот закончатся съемки восьмисерийной ленты «Седьмая симфония». А чуть позже на экраны выйдет второй сезон сериала «Оптимисты».

Напомним, ранее актриса Елизавета Боярская развенчала слухи о невозмещенном ущербе за залитую квартиру соседей.