Юрий Стоянов рассказал, чем его бесконечно удивляет Людмила Артемьева

Народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал ФАН о своих взаимоотношениях с актрисой Людмилой Артемьевой, с которой они играют в сериале «Гости из прошлого».

Стоянов исполнил в ситкоме главную роль — профессора Матвея Пиотровского из 1980-х, который изобрел машину времени и случайным образом оказался в будущем со всей своей семьей.

Актер поделился, что из всего коллектива во время съемок больше всех ему симпатизировала именно Артемьева. В эксклюзивном интервью ФАН он рассказал, что не понимает, когда артистка успевает спать.

«Люся с мужем живут очень далеко. Она ехала на съемку приблизительно три часа. Три часа [пути] на съемку, три часа [пути] со съемки плюс 12-часовой рабочий день — и у меня математически не получается посчитать, когда она спит», — воскликнул Стоянов.

По сюжету сериала профессор знакомится с работницей архива Риммой (ее и играет Артемьева), чтобы достать нужные документы и вернуть все на свои места. Героиня влюбляется в искреннего и немного сумасшедшего ученого. Сначала женщина зовет его на танцы, а затем и вовсе просит стать ее мужем.

«Да, она предлагает мне стать ее женихом на один вечер, чтобы решить одну свою проблемку. И когда я вставал на колено и надевал кольцо в виде связки ключей, было, конечно, с одной стороны, волнительно, но с другой — очень смешно», — вспоминал актер.

На вопрос о том, поддерживают ли актеры такие же теплые отношения в жизни, Стоянов ответил утвердительно. При этом в разговоре с ФАН он называл Артемьеву Люсенькой и бесконечно удивлялся ее обаянию.

«Она великолепная, потрясающая актриса, очень непредсказуемая. В Люсе невероятно то, что ты, когда находишься с ней, всегда удивляешься. Сейчас, вот в эту секунду, она играла или нет? Она меня удивляла все время», — признался Стоянов.

Актер с сожалением отметил, что сейчас они с Артемьевой редко встречаются. Последняя их совместная работа до «Гостей из прошлого» была на проекте «Один в один». Но он бы не отказался снова поработать с артисткой на одной площадке. Кстати, это вполне возможно, так как у сериала хорошие рейтинги и есть основания полагать, что фанаты потребуют второй сезон.