Сергей Галанин и рок-группа «СерьГа» во время пандемии готовят два альбома

Российский музыкант, поэт, композитор и основатель рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин готовит для своих фанатов два новых альбома. Они выйдут весной 2021 года, сообщил ФАН артист.

«Сейчас из-за пандемии даем только небольшие концерты в небольших клубах. Скоро буду работать на студии, готовить сразу две пластинки, — рассказал Галанин. — Уже записано больше 100 песен, каверы на старые композиции, которые на концертах уже вообще не звучат. Дело дошло и до новых песен, большей частью они и войдут в пластинки».

Первый диск будет сольным, второй — номерной пластинкой группы «СерьГа». Альбомы будут отличаться манерой подачи музыки и аранжировками, а также будут передавать разное настроение, пообещал Галанин.

«Одна пластинка будет более жесткая — под вывеской группы «СерьГа». А другая — будет немножко житейская, с бытовым настроением, это будет сольная пластинка Сергея Галанина», — добавил рок-исполнитель.

Пластинки Галанина и рок-группы выйдут уже весной 2021 года. По словам музыканта, следующий год — знаковый для него. Видимо, так Галанин планирует отметить свой 60-летний юбилей.

«Следующий год для меня достаточно значимый. Если успею, то выпущу даже не две, а больше пластинок. Но пока идет разговор о первых двух, — уточнил Сергей Галанин. — Материала там и на четыре, на пять пластинок. Но надо по ранней весне выпустить первую и попозже, перед летом, — вторую».

Артист признался, что у альбомов уже есть рабочие названия, но какие — он пока не готов раскрыть. Как и планы на дуэт с кем-то из звезд эстрады — такие задумки приходят к Сергею внезапно.

«Один раз было так, что я специально готовил пластинку дуэтов, она называется «Я такой, как все». Все остальные дуэты, которые выходили вкраплениями в следующие пластинки, — это была просто задумка, которая рождалась во время работы на студии. То есть это не была заранее спланированная акция», — резюмировал певец.

Ранее ФАН сообщал, что известный рок-музыкант Сергей Галанин перенес коронавирус. Лидер группы «СерьГа» рассказал, что переболел им в легкой форме.