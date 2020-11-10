Махджуб: перенос столицы Ливии в Сирт лишит боевиков влияния

Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб заявил, что перенос аппарата правительства из Триполи в Сирт ускорит процесс урегулирования кризиса и лишит влияния вооруженные группировки.

Эксперты рассказали Федеральному агентству новостей о перспективах формирования государственных институтов в другом городе.

Столица в Сирте – шаг к решению проблем

В интервью телеканалу Al Arabiya Махджуб подчеркнул, что изменение расположения правительства ускорит процесс стабилизации Ливии. В интервью ФАН востоковед Борис Долгов отметил необходимость продолжать переговоры для решения кризиса в стране

«Перенос госучреждений можно рассматривать как предложение создать совместные органы управления между двумя центрами силы. Но с другой стороны — это только технический акт», — заявил эксперт.

По мнению Долгова, нахождение консенсуса между Западом и Востоком Ливии станет более эффективным способом установления перемирия, хоть и потребует много времени и усилий.

Избавление от гнета террористов

Генерал-майор Махджуб считает, что перенос столицы также поспособствует уменьшению влияния вооруженных группировок в стране.

Напомним, орган исполнительной власти Ливии подконтролен различным бандформированиям. Они регулярно конкурируют за зоны влияния и устраивают вооруженные столкновения. Группировки спонсирует Правительство национального согласия (ПНС). Однако боевики проявляют агрессию относительно триполитанских «властей», если не получают обещанных денег.

Давление со стороны банд вынуждает создать в Ливии безопасную зону для проведения политических процессов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН выразил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Он считает, что перенос столицы в Сирт станет эффективным способом защиты.

«Правительство Ливии планирует сделать отдельную площадку, так как опасается нападения боевиков в ходе дележки денег. Они угрожают силой когда им достается мало средств. Власти хотят создать «зеленую зону», где можно огородиться от внешнего мира, некую подушку безопасности», — сказал Перенджиев.

Федеральное агентство новостей сообщало о заявлении главы МИД Восточного правительства Ливии Абделя Хади аль-Хувейджа, в котором он назвал Сирт новой столицей. Халид Махджуб считает, что этот город является политическим центром государства.