Политолог Третьяков объяснил, чего стоит ожидать Украине от победы Байдена

Москва, 10 ноября. Возможная победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах США не принесет Украине дополнительных внешнеполитических очков. К такому выводу пришел известный российский политолог Виталий Третьяков, комментируя предварительные результаты избирательного процесса в Соединенных Штатах Америки. Киеву не стоит рассчитывать на качественное улучшение отношений с Вашингтоном, поскольку американские власти, вероятнее всего, займутся решением внутренних проблем, которых за последний год накопилось огромное количество.

Третьяков в первую очередь обратил внимание, что украинские власти всерьез рассчитывают, что если президентом США станет Джо Байден, то это решит практически все геополитические проблемы Киева. На Украине уверены, что Вашингтон разработает новый стратегический план по Донбассу и сможет оказать политическое давление на Россию в вопросе Минских соглашений. Однако все эти домыслы никак не обоснованы, что говорит о том, что украинские политики глубоко заблуждаются — их надежды ничем не оправданы, а ранее достигнутые договоренности по ситуации на востоке страны вряд ли будут переписаны.

По словам политического эксперта, если победу на президентских выборах в США все-таки одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то он прежде всего займется решением внутренних проблем. Американский лидер, вероятнее всего, мало будет обращать внимание на Украину, а политика Вашингтона в отношении Киева не претерпит каких-либо серьезных изменений.

«Байден больше не вице-президент, который, помимо всего прочего, занимался Украиной, в том числе из-за личного интереса. Сейчас у него другие задачи и другие амбиции. Ему нужно войти не в историю Украины, а в историю США», — резюмировал Третьяков.

Ранее директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков объяснил, почему отношения между США и Украиной после американских президентских выборов не претерпят серьезных изменений.