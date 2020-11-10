Майтыг призвал ННК поддержать уровень добычи нефти в Ливии

Триполи, 10 ноября. Президентский совет Правительства национального согласия Ливии намерен увеличить доход от продажи нефти.

Заявление триполитанских «властей» опубликовал замглавы ПНС Ахмед Майтыг в официальном Twitter-аккаунте. В тексте обращения говорится, что суточная добыча ресурса превысила отметку в миллион баррелей.

На основании достигнутых показателей Президентский совет планирует продолжить развивать отрасль. В частности, унифицировать обменный курс, открыть клиринг и систему банковских платежей. Это позволит Триполи получать большую прибыль с реализации нефтепродуктов.

Ахмед Майтыг призвал ННК поддержать темпы добычи «черного золота» и в кратчайшие сроки добиться высоких результатов, которые демонстрировались до блокировки месторождений. По его мнению, эти действия поспособствуют скорейшему выходу страны из экономического кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Национальная нефтяная корпорация Ливии сняла статус форс-мажора со всех закрытых нефтеобъектов.