Санкт-Петербург, 10 ноября. Политолог Якоб Корейба считает, что Россия и Германия успешно реализуют «Северный поток – 2». Такой точкой зрения эксперт поделился на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Первой задачей Джо Байдена во внешней политике будет помириться с Европой, улучшить отношения, которые испортил Дональд Трамп. Естественно, главная страна в Европе — это Германия, а главная проблема Германии — это «Северный поток». Поэтому первое, что потребует Германия, — это снять санкции с «Северного потока» или неформально дать его достроить. Поэтому я думаю, что «Северный поток» будет достроен и заработает», — уверен Якоб Корейба.

При этом польский политолог полагает, что в случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США Вашингтон снова станет активно насаждать американские ценности в странах бывшего СССР.

«Но это совсем не означает, что проблем между США и Россией будет меньше. У демократов более идеологический подход к постсоветскому пространству и самой России, поэтому политика США к России, Украине, Белоруссию, странам Кавказа и Средней Азии станет более активной, с точки зрения насаждения тех ценностей, которые американцы считают правильными. Трамп считает, что можно просто договорится о разных международных делах, а то, что происходит внутри стран, его не интересует», — заметил политолог.

По мнению эксперта, Россия может воспользоваться сменой власти в Вашингтоне в своих целях и укрепить влияние в странах Восточной Европы.