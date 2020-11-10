91-летняя актриса Нина Ургант экстренно вызвала врача

Санкт-Петербург, 10 ноября. Народная артистка РСФСР Нина Ургант находится в своей петербургской квартире и не выходит из дома. Сегодня ей потребовалась помощь медиков. Об этом корреспонденту ФАН рассказала сама актриса, но в детали проблем со здоровьем вдаваться не стала.

«Простите, у меня сейчас доктор. Я плохо очень себя чувствую», — сообщила корреспонденту ФАН советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант.

Сын именитой актрисы и известный телеведущий подтвердил, что состояние здоровья мамы в последнее время сильно ухудшилось. Андрей Ургант сказал, что вместе с его сыном Иваном они делают все возможное, чтобы Нина Ургант чувствовала себя чуть лучше. Он периодически навещает маму.

«Я у нее был два дня назад в гостях. Она плохо себя чувствует, никого сейчас не принимает. Сейчас она уже перестала выходить из дома, очень плохо ходит, плохо говорит, забывает слова, плохо слышит. Постоянно с ней находятся сиделки, они меняют друг друга», — рассказал ФАН Андрей Ургант.

Напомним, 4 сентября советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант отметила 91-летие. Народная артистка РСФСР является лауреатом Государственной премии СССР.