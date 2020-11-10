В Госдуме коронавирусом переболело почти 120 депутатов

Москва, 10 ноября. В Госдуме на больничном из-за коронавируса находятся 38 депутатов, всего переболели 117 человек (с учетом тех, кто сейчас госпитализирован). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания в нижней палате парламента.

«Пик у нас был на прошлой неделе, болело 42 человека, — сообщил Володин. — Сейчас болеет 38 человек, но парламент не останавливает свою работу».

Ранее ФАН рассказывал, как организована работа Госдумы во время пандемии — депутаты «дежурят» на заседаниях по очереди и сменяются каждый час. Добавим, во вторник, 10 ноября, Госдума впервые проводит процедуру утверждения кандидатов на должности министров и вице-премьера. В связи с тем, что подобное мероприятие проводится в нижней палате парламента впервые, депутаты решили собраться максимально полным составом, за исключением тех, кто находится на больничном. По словам Володина, «никакая пандемия не может внести изменения».