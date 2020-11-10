Генпрокурор США постановил провести расследование нарушений на выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр разрешил федеральным прокурорам проводить расследование о возможных нарушениях в голосовании на президентских выборах. Он считает, сведений, доказывающих, что победа Джо Байдена была мошеннической, не так много, но до утверждения результатов все равно нужно провести разбирательства. Ранее прокурор отмечал, что дело с обвинениями в мошенничестве с избирателями должно рассматриваться с большой осторожностью, а «ложные, спекулятивные и надуманные заявления не должны быть основанием для инициирования федеральных расследований».

Заявление Уильяма Барра дает прокурорам возможность обойти давнее правило министерства юстиции, которое обычно запрещает открытые действия до официального подтверждения выборов. Уильям отметил, что разрешение не указывает на наличие «нарушений при голосовании, которые могли повлиять на исход выборов».

Представитель министерства юстиции сообщил Fox News, что никто в Белом доме, включая Дональда Трампа, не просил Барра о разрешении на расследование. Действия прокурора последовали через несколько дней после того, как издание Fox News объявило победителем выборов демократа Джо Байдена. Республиканец не признал итоги голосования и заявил, что демократы совершили «широко распространенный заговор между несколькими штатами с целью исказить результаты голосования в пользу Байдена».

По окончанию голосования официальные представители партий заявляли, что выборы прошли успешно, несмотря на незначительные проблемы, которые заключались в сломанных машинах для голосования и неправильно поданных бюллетенях.

До проведения расследования и разрешения избирательных споров, включая пересчет голосов, у США есть время до 8 декабря. 14 декабря коллегия выборщиков, состоящая из 538 человек, делегируемых штатами в соответствии с тем, кандидат какой из партий одержал в них победу, определит нового президента Соединенных Штатов Америки.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 октября объявил о своей победе на президентских выборах. В Twitter политик поменял описание, назвав себя избранным президентом. Дональд Трамп не согласился с поражением, но заявил, что готов признать его, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.