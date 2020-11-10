Телепрограмму «ДНК» могут заморозить из-за гибели ее ведущего Колтового

Москва, 10 ноября. Старший редактор телепрограммы «ДНК» на федеральном канале НТВ Екатерина Федосеева рассказала ФАН, что запланированные съемки пока продолжаются, но еще неизвестно, будут ли выходить новые выпуски — проект могут заморозить. Передачу вел погибший в авиакатастрофе Максим Колтовой.

«Мы ждем решения руководства программы. Пока ничего непонятно», — заявила Федосеева.

Потерянное состояние сейчас не только у коллектива программы «ДНК», но и у редакции передачи «Звезды сошлись», где Колтовой был соведущим Леры Кудрявцевой. В своем Instagram телезвезда выложила пост о коллеге, признавшись, что отказывается верить в произошедшее.

«Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно. Руки трясутся и слезы из глаз», — написала телеведущая.

По воспоминаниям коллег, Максим Колтовой всегда приходил на съемки с хорошим настроением, улыбался и подбадривал команду. Его любил весь коллектив — возможно, именно поэтому заменять его никто не спешит, по крайней мере до похорон.

41-летний телеведущий разбился в Подмосковье 7 ноября, управляя легкомоторным самолетом. Двигатель загорелся через несколько минут после взлета. Колтовой подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но огонь практически полностью уничтожил воздушное судно.

Как позже выяснилось, в кабине с Колтовым находилась женщина, они направлялись в город Рыбинск. Оба пассажира погибли. У Колтового остались жена и пятилетняя дочка.