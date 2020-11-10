Актер Бычков и режиссер Белинская в пандемию ушли на полную самоизоляцию

Санкт-Петербург, 10 ноября. Актер Виктор Бычков и режиссер Полина Белинская — его супруга — решили уйти на полную самоизоляцию. Причиной стало состояние здоровья Белинской, ей необходимо восстановиться после тяжелого заболевания. В интервью ФАН режиссер поделилась, что во время летнего спада числа заболевших семейная пара даже два раза ходила в театр. Но теперь оба вынуждены снова сидеть дома.

«Год назад у меня был инсульт, и я восстанавливаюсь, поэтому мы с Виктором полностью изолировались. После спада заболевших ходили даже два раза в театр. А Виктор Николаевич все лето снимался в продолжении сериала «Жуки» и в продолжении сериала «Две девицы на мели». А сейчас он отдыхает», — поделилась с Федеральным агентством новостей Полина Белинская.

Изредка выходить на улицу семье все равно приходится, поэтому о мерах предосторожности пара не забывает. Увы, но некоторых их знакомых уже нет в живых.

«При выходе в люди мы капаем в нос офтальмоферон — по одной капле в каждую ноздрю. И когда возвращаемся домой — тоже. Это противовирусный препарат для глаз, но мы его капаем в нос по совету нашего домашнего врача. Еще мы всем советуем витамин D, потому что солнца в Петербурге мало. У нас умерло двое знакомых: врач-хирург, который мне делал операцию после инсульта, и глава «Рускеалы» Александр Артемьев. Оба умерли как раз от последствий коронавируса. Им было 50 лет с небольшим», — вспоминает режиссер.

Также Полина Белинская отметила, что во всех государственных театрах актеры получают зарплату, даже если нет спектаклей. В последнем случае доход сильно снижается, но помощь все равно есть.

Напомним, ранее актер Виктор Бычков рассказал, каким ему запомнился Алексей Булдаков.